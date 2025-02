USA välisminister külastab Panamat

USA välisminister Marco Rubio teeb laupäeval esimese visiidi USA välisministrina Panamasse, millelt president Donald Trump on ähvardanud Panama kanali ära võtta.

Samal päeval on Trump ähvardanud ka jõustada tollitariifid Ühendriikide kolmele suurimale kaubanduspartnerile Kanadale, Mehhikole ja Hiinale.

Rubio külastab hiljem veel nelja Ladina-Ameerika riiki Costa Ricat, El Salvadori, Guatemalat ja Dominikaani Vabariiki, kus peateemaks on migratsioon.

Tegemist on USA välisminsitri kohta äärmiselt ebatavalise esmavisiidiga, harilikult on alustatud suurtest liitlasriikidest.

Trump on ähvardanud 1999. aastal Panamale antud kanali tagasi võtta, vajadusel selleks jõudu kasutades, sest Hiina on investeeringutega ümberkaudsetesse sadamatesse suurendanud kontrolli kanali üle.

Trump kuulutas inauguratsioonikõnes, et USA võtab selle tagasi ega taganenud lubadusest ka reedel.

"Nad on juba pakkunud, et teevad mitmeid asju, aga meie arvates on kohane see tagasi võtta," ütles ta Panamast rääkides.

Trumpi väitel on Panama hakanud hiinakeelseid silte maha võtma, et varjata, kuidas "nad on kanali lepingut täielikult rikkunud".

"Marco Rubio läheb räägib selle härrasmehega, kes seda juhib," ütles Trump ajakirjanikele.

Panama president José Raúl Mulino, keda on üldiselt peetud USA liitlaseks, on välistanud läbirääkimised kanali üle ja kaevanud Trumpi ähvardusele peale ÜRO-le.

"Ma ei saa läbi rääkida, veel vähem avada läbirääkimisprotsessi kanali üle," ütles Mullino neljapäeval.

"See teema on suletud. Kanal kuulub Panamale," rõhutas ta.

Panama valitsus on aga tellinud auditi kanali mõlemas otsas paiknevaid sadamaid haldava Hongkongi firma CK Hutchison Holdings tegevuse üle.

Saab näha, milliste avaldustega Rubio Panamas välja tuleb. Mõned eksperdid arvavad, et Trump avaldab lihtsalt survet ja võib kuulutada USA sellega võitjaks, et suurendatakse investeeringuid kanalisse. Panamalased tervitaksid sellist lahendust.

Rubio on välistanud sõjalise jõu kasutamise, kuid muidu Trumpi avaldustele truuks jäänud.

"Minu meelest on president üsna selgelt välja öelnud, et ta tahab kanalit taas hallata. Loomulikult ei ole panamalased selle idee kuigi suured fännid," ütles ta enne reisi raadiojaamale SiriusXM.

Ta tõdes, et Panama valitsus on üldiselt ameerikameelne, kuid Panama kanal on USA tähtis riiklik huvi.

"Me ei saa lubada ühelgi välisjõul, eriti Hiinal, omada selle üle niisugust potentsiaalset kontrolli nagu neil on. See lihtsalt ei saa jätkuda," ütles Rubio.

Panama kanal on oluline ühendus Atlandi ja Vaikse ookeani vahel ja 40 protsenti USA konteinervedudest käib läbi kanali.