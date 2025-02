Neeme Väli: kogu lahingtegevus Ukrainas käib lähenevate läbirääkimiste võtmes

Lahingute raskuskese Ukrainas on endiselt Donetski oblastis ning Venemaa liigub aeglaselt ja visalt seal edasi. Küsimusele, kas ühel hetkel suudab Venemaa tungida juba järgmistesse Ukraina oblastitesse, vastas Väli, et praegune seis Venemaale tegelikult sobib.

"Praegu kogu lahingutegevus käib võtmes, et vaadatakse lähenevaid läbirääkimisi. Siin Venemaa ei pane praegu veel täit jõudu mängu ühes konkreetses kohas, vaid pigem tundub, et survet hoitakse piki rindejoont igal pool. Ukrainlased on sunnitud natuke taganema ja selline seis praegu Venemaale sobib," ütles Väli.

"Aga me ei saa välistada, et kui Venemaal on vaja läbirääkimiste ajaks nii-öelda jalg tugevasti maha toetada, siis valmistatakse ette seal, kus arvestatakse, et see võib tuua suuremat edu, mingi rünnak," lisas ta.

Väli sõnul puruneb tohutul hulgal Venemaa sõjatehnikat ja hukkub inimesi, kuid ikka surutakse, et päevas edasi liikuda paarkümmend või paarsada meetrit.

"Surve ja aktiivsus on jätkuvalt venelaste poolne. Nädal tagasi ukrainlased tegid aktiivseid vasturünnakuid, aga praegu on Ukraina poolelt rahulikum," ütles ta.

Ka viimasel nädalal toimunud suured raketi- ja droonirünnakud näitavad, et Venemaal varudest puudu pole tulnud. "Kindlasti. Rakette ja droone jätkub. Vene tööstus hoolimata kõigist sanktsioonidest on võimeline uusi peale tootma," ütles Väli.

Donetski oblastis toimuva lahingtegevuse kohta märkis Väli, et ta on pikalt kaarti vaadanud ja mõelnud, millal Ukraina väed tõmbuvad välja kohtadest, kus neil on oht kotti jääda, kuid siiani pole ukrainlased seda teinud.

"Pokrovskis ikkagi lahingud käivad ja näha, on et Venemaa üritab tiibadelt ümber minna, mis tähendab, et kaitse seal peab. Toretskis käivad lahingud linnas ja linna ääres. Tšassiv Jaris on Ukraina suutnud selle punkti eduka kindlustusena üles ehitada. Venemaa on sunnitud seal kõvasti oma tehnikat ja elavjõudu mängu panema ja kaotused on väga suured," rääkis Väli.