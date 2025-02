Berliinis protestis umbes 160 000 inimest CDU ja AfD lähenemise vastu

Meeleavalduse korraldajate sõnul osales üritusel, mille raames marsiti parlamendi juurest CDU peakorteri juurde, 200 000 inimest.

Laupäeval avaldas juba rohkem kui 220 000 inimest samal põhjusel meelt üle riigi, seal hulgas Hamburgis, Leipzigis, Kölnis ja Stuttgardis.

Üleskutsed protesti avaldama said alguse, kui Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) taotles eelmisel nädalal paremäärmusliku AfD toetust sisserännet piiravale seaduseelnõule.

Pärast teist maailmasõda on Saksa parteid pidanud kinni kirjutamata kokkuleppest mitte teha riiklikul tasandil koostööd paremäärmuslastega.

Konservatiivide blokk CDU/CSU kiitis kolmapäeval parlamendis AfD häälte toel heaks CDU esimehe ja kantslerikandidaadi Friedrich Merzi esitatud sisserände piiramist nõudva mittesiduva algatuse, rikkudes sellega pikaajalist tabu.

Reedel lükkas aga parlament napilt tagasi sisserände edasise piiramise seaduseelnõu.

Sotsiaaldemokraadist kantsler Olaf Scholz on hoiatanud, et konservatiivid ja paremäärmuslased võivad varsti ühendada jõud riigis valitsemiseks, nii nagu see on juhtunud mitmes teises riigis.

Erakorralised üldvalimised peetakse 23. veebruaril.