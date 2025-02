Panama tegi USA-le ettepaneku alustada kanali üle tehnilisi kõnelusi

"Tehniline meeskond võib seda küsimust Ühendriikidega arutada ja selgitada välja kõikvõimalikud kahtlused," ütles Mulino ajakirjanikele pärast kõnelusi USA välisministri Marco Rubioga.

Trump on ähvardanud 1999. aastal Panamale antud kanali tagasi võtta, vajadusel selleks jõudu kasutades, sest Hiina on investeeringutega ümberkaudsetesse sadamatesse suurendanud kontrolli kanali üle.

Trump kuulutas inauguratsioonikõnes, et USA võtab kanali tagasi ega taganenud lubadusest ka reedel.

"Nad on juba pakkunud, et teevad mitmeid asju, aga meie arvates on kohane see tagasi võtta," ütles Trump Panamast rääkides.

Trumpi väitel on Panama hakanud hiinakeelseid silte maha võtma, et varjata, kuidas nad on kanali lepingut täielikult rikkunud.

Panama president Mulino ütles pühapäeval, et vaatamata USA välisministri Rubio jõulistele kommentaaridele ei näe ta Ühendriikide poolt tõelist ohtu Panama kanalile.

"Ma ei tunne, et praegu oleks reaalset ohtu lepingule, selle kehtivusele või veel vähem sõjalise jõu kasutamisele kanali hõivamiseks," ütles Mulino ajakirjanikele.

Rubio hoiatas pühapäeval Panamat tagajärgede eest, kui kanali kasutamises viivitamatuid muudatusi ei tehta ja väitis, et riik on rikkunud üleandmislepingut.

"President Jose Raul Mulinoga kohtudes tegi Rubio selgeks, et status quo on vastuvõetamatu ja kui koheselt muudatusi ei tehta, siis nõuab see Ühendriikidelt vajalike meetmete rakendamist oma lepingujärgsete õiguste kaitsmiseks," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Tammy Bruce.