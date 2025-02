Trumpi tekitatud kaubandussõja oht raputab juba turge

Trumpi korraldused kehtestada Mehhikost pärit impordile ja enamikule Kanadast pärit kaupadele 25-protsendine tollimaks ning Hiinast pärit kaupadele lisaks senistele tollidele veel 10-protsendine lisamaks pole veel detailides selged, kuid nende jõustumine teisipäeval on juba raputanud turge, mis olid eeldanud, et Trump liialdas oma varasemates ähvardustes.

"Trumpi kaubandussõda on alanud," ütles Singapuris tegutseva ettevõtte RBC Capital Markets Asia valuutastrateegia juht Alvin Tan, märkides, et on raske näha dollari odavnemist lähiajal.

Dollar on kallinenud seoses Trumpi presidendiks saamisega, sest investorid eeldasid, et tollide kehtestamisest kahju kandvad riigid nõrgendavad kaubandusbarjääride mõju kompenseerimiseks oma valuutasid.

Esmaspäeval langes euro kurss dollari suhtes 1,3 protsenti kartusest, et Euroopa Liit võib olla USA tollimaksude kehtestamise nimekirjas järgmine.

Kanada dollar langes USA dollari suhtes 20 aasta madalaimale tasemele, Hiina jüaan langes väliskaubanduses, nafta hind hüppas üles, metallide hinnad langesid ja USA aktsiafutuurid langesid umbes kaks protsenti seoses USA ettevõtete kasumlikkuse suhtes tekkinud riskidega.

Pikaajaline mõju teistele varaklassidele on vähem selge.

Aktsiad langesid, kuna analüütikud, nagu näiteks Barclays, eeldavad USA ettevõtete tulude pidurdamist ja ebakindlust selle suhtes, kuidas ülejäänud maailm reageerib. Kanada on juba andnud korralduse vastumeetmete kehtestamiseks ja Mehhiko on vihjanud vastureaktsioonile.

Taiwani tehnoloogiaettevõtete aktsiad, mille tehased asuvad Mehhikos, langesid tugevalt: Foxconni aktsia langes kaheksa protsenti, Quanta umbes 10 protsenti ja Inventec samuti kaheksa protsenti.

Hiina, mille ettevõtted esmaspäeval uusaastapühade tõttu veel suletud olid, teatas, et vaidlustab Trumpi tariifid Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) ja võtab kasutusele vastumeetmed, jättes nende sisu täpsustamata.

Hongkongi, Tokyo, Sydney, Souli ja Taipei aktsiad kukkusid umbes kaks protsenti, Euroopa aktsiafutuur langes 2,8 protsenti.

"Ma ei usu, et turuosalised on juba täielikult mõistnud võimaliku languse ulatust, eriti mõjutatud riikide vastureaktsioonide ilmnemisel," ütles Singapuri Maybank Securitiesi peamiste maakleritehingu juht Tareck Horchani.

Ta märkis, et paljud investorid on viimastel nädalatel võtnud positsioone dollarites ja kullas, kuid võivad olla siiski üllatunud, kui kiiresti Trump oma ähvardused seekord ellu viis. "Võimalik, et mõned investorid alahindasid Trumpi otsustavust tollide osas, oodates rohkem läbirääkimisi kui kohest tegutsemist," märkis Horchani.

Kulla hind saavutas reedel rekordkõrguse, kuid esmaspäeval langes pisut arvestades dollari tõusu.

Krüptovaluutad, mis on viimasel ajal peegeldanud investorite riskivõtmise valmidust, on nüüd langenud: bitcoini hind on alates reedest kukkunud enam kui kaheksa protsenti, langedes 93 700 dollarini, Ether langes 25 protsenti 2500 dollarini, nullides kogu tõusu, mis see tegi pärast Trumpi valimisvõitu.

Uute tollimaksude kehtestamise mõju hindamine on keeruline, kuna nende kestus ja täpne põhjendus on teadmata. Mõned investorid usuvad endiselt, et mingi tehing on võimalik või et need kaotatakse kiiresti, kui Trump saab, mida ta tahab.

Trump on sidunud tollimaksude kehtestamise oma naabritele migrantide ja narkootikumide – eriti fentanüüli – vooluga USA-sse ning nõudnud Kanadalt, Hiinalt ja Mehhikolt nende piiramist. Hiina ja Mehhiko on aga öelnud, et fentanüül on Ameerika probleem, mistõttu on läbimurde väljavaated ebaselged.

"Sellised üldised tariifid, mis hõlmavad laia tootevalikut ja on suunatud sotsiaalpoliitikale, on tavaliselt osutunud veaks," ütles New Jersey osariigis New Vernonis asuva Cherry Lane Investmentsi osanik Rick Meckler. Tema sõnul on turg selliseid plaane kogu aeg skeptiliselt ja ärevusega vaadanud, aga nende täielikku mõju on veel vara hinnata.

Samal ajal näivad võlaturud olevat sattunud kõrgemate tarbijahindadega kaasnevate negatiivsete inflatsioonimõjude ja kiiremat majanduskasvu põhjustava intressimäära võimaliku alandamise mõju vahele.