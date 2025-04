WP: Musk kutsus Trumpi uusi tollimakse tühistama

Washington Post (WP) märkis kahele asjaga kursis olevale inimesele viidates, et pöördumine tähistab Trumpi ja Muski vahel seni suurimat erimeelsust. Muski üleskutse järgnes Trumpi avalikustatud kavale kehtestada 10-protsendine tollimaks kogu USA-sse saabuvale impordile koos lisanduvate kõrgemate tollimaksudega kümnetele riikidele.

Valge Maja ega Musk ei vastanud kohe Reutersi kommentaaritaotlustele.

Musk, kes on olnud president Trumpi lähedane kaastöötaja, läks juba laupäeval avalikku vastasseisu presidendi otsusega kehtestada enamikule välisriikidele tollimaksud, öeldes, et loodab näha Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahel nulltariife ehk sisuliselt vabakaubandusala. Itaalia asepeaministri Matteo Salvini juhitava parempopulistliku erakonna La Lega kongressil esinenud Musk ütles ka, et see on tema nõuanne presidendile.

WP kirjutas ka, et Trumpi kandidatuuri toetanud äri- ja tehnoloogiajuhid on jahmunud presidendi otsusest kehtestada nii kõrged tollimaksud ja samavõrra pettunud, et neil ei õnnestunud tema poliitikat rohkem mõjutada.

Laupäeval kritiseeris Musk ka valitsusametnikku, kes mängis tollimaksuplaanide väljatöötamisel võtmerolli – Valge Maja kaubandusnõunikku Peter Navarrot.

"Harvardi doktorikraad majanduses on halb, mitte hea," kirjutas Musk sotsiaalmeediakanalis X.

Muskile kuuluva elektriautode tootmise ettevõtte Tesla viimase kvartali müük on järsult langenud. Seda peetakse vastureaktsiooniks Muski tegevusele DOGE-is, mis on vallandanud USA riigiametitest tuhandeid töötajaid ning teinud ka muid kärpeid. Ettevõtte aktsiad sulgusid esmaspäeval 233,29 dollari tasemel, mis on aasta algusega võrreldes 42 protsenti madalam tase.

Musk on varem öelnud, et USA presidendi Donald Trumpi autotollide mõju Teslale on märkimisväärne.

Majandusteadlased väidavad, et tollid võivad taaskäivitada inflatsiooni, suurendada USA majanduslanguse ohtu ja suurendada keskmise USA pere kulusid tuhandete dollarite võrra, mis võib saada probleemiks presidendile, kes lubas elukallidust vähendada.