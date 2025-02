Maailma rikkaim mees Musk juhib ka valitsuse tõhususe osakonda (DOGE) ning lubas USAID-i valitsuskulude kärpimise eesmärgil kinni panna. Esmaspäeval selgus, et Trumpi meeskond sulges USAID-i peakorteri.

USAID-i töötajatele saadetud kirjas teatati, et peakorteri sulgemise sammu tegi agentuuri juhtkond. Kirjas öeldi, et agentuuri töötajad peavad tegema kaugtööd, erand kehtib ainult nende ametnike suhtes, kellega kõrgemad juhid on võtnud isiklikult ühendust. Lisaks teatati, et töötajad saavad täiendavaid juhiseid hiljem, vahendas The Wall Street Journal.

Üks USAID-i ametnik ütles, et pole selge, millal agentuur alustab taas tööd, või kas see hakkab üldse kunagi uuesti tööle.

Musk ise leiab, et agentuuris käib laristamine maksumaksja raha eest ning seetõttu tuleb see sulgeda. Musk ütles varem esmaspäeval, et Trump nõustus, et USAID tuleb sulgeda.

Trump ütles pühapäeval, et Musk "teeb head tööd, on suur kulude kärpija ning USAID-i juhivad radikaalsed hullud".

USAID on maailma suurim abiagentuur. 2023. eelarveaastal jagas USA kogu maailmas abi 72 miljardi dollari ulatuses, alustades naiste tervisest konfliktipiirkondades kuni puhta vee kättesaadavuse, HIV/AIDSi ravi, energiajulgeoleku ja korruptsioonivastase tööni. See andis 42 protsenti kogu ÜRO registreeritud humanitaarabist 2024. aastal.

Muski meeskonnale on antud juurdepääs või isegi kontroll paljude valitsussüsteemide üle. Muski viimane samm tekitab nüüd küsimuse, millise agentuuri võtab DOGE järgmiseks ette.