Iisraeli armee korraldab Jenini laagris haaranguid ja hävitab hooneid

Iisraeli valitsus pööras pärast Gaza relvarahu pilgu okupeeritud Läänekalda poole ning teatas terroritõrjeoperatsiooni alustamisest Jenini põgenikelaagris, mis on Palestiina rühmituste tugipunkt. Iisrael korraldab nüüd piirkonnas haaranguid ja sõjavägi teatas mitme hoone purustamisest Jeninis.

Läänekaldal asuv Jenini laager on muutumas Iisraeli sõjalise tegevuse eesliiniks. Pühapäeval hävitasid Iisraeli väed Jeninis 23 hoonet, laagris oli kuulda mitmeid plahvatusi, vahendas The Wall Street Journal.

Iisrael läheb Jenini suunal aina agressivsemaks. Analüütikud ütlesid, et Iisraeli tegevus võib piirkonna poliitika ümber kujundada.

Läänekaldal elavad palestiinlased muretsevad, et kui Iisrael üritab jõuga maha suruda sõjalisi rühmitusi, siis võib piirkonda tabada Gaza saatus.

"Iisrael toob sõja Läänekaldale," ütles Palestiina poliitik Mustafa Barghouti, lisades, et Iisraeli väed laiendavad operatsioone piirkonnas.

Iisraeli armee teatas pühapäeval, et hävitab hooneid, mis on seotud terroristliku taristuga. Hiljuti tegi piirkonda visiidi ka kaitseminister Israel Katz ning ütles, et Iisraeli väed jäävad laagrisse. Ta ei täpsustanud, kui kauaks Iisraeli väed sinna jäävad.

Kohalikud elanikud ja Iisraeli analüütikud leiavad, et Iisraeli väed tegelevad laagri niiöelda tükeldamisega. Sarnast taktikat kasutas Iisraeli armee ka Gazas, kus sõjavägi lõi piirkonna jagamiseks taktikalisi koridore.

"Meetod meenutab Iisraeli vägede lähenemist Gazas, kuigi väiksemas ulatuses. Nad üritavad laagri jagada mitmeks osaks. See on väga sarnane Gaza põhjaosas toimunuga," ütles Iisraeli sõjaväeluure Palestiina üksuse endine juht Michael Milshtein.

Milshtein siiski ütles, et pole veel selge, mis on Iisraeli vägede strateegiline eesmärk.

Lahingud Jeninis aga nõrgestavad Palestiina Omavalitsust, mis valitseb 1990. aastatel Iisraeliga sõlmitud lepingute alusel Läänekalda alasid. Omavalitsus ja seda kontrolliv Fatah on kaotanud korruptsiooni tõttu suure osa oma toetusest. Hiljuti üritasid Palestiina julgeolekujõud Jenini laagris tegutsevaid rühmitusi välja ajada, kuid erilist edu ei saavutatud.

Jenini laager rajati pärast 1948. aasta Araabia-Iisraeli sõda, mis viis Iisraeli rajamiseni ja paljude palestiinlaste sunniviisilise ümberasustamiseni. Põgenikelaagrites varjuvad ka sõjalised rühmitused, mis korraldavad Iisraeli vastu rünnakuid.

Mõned Palestiina ametnikud leiavad, et Iisraeli viimased rünnakud on seotud riigisisese poliitikaga. Pärast Gaza relvarahu kerkis Gazas taas esile Hamas, Iisraeli paremäärmuslased aga ei toeta relvarahulepet. Peaminister Benjamin Netanyahu ja tema paremäärmuslasest liitlane Bezalel Smotrich proovivad nüüd Läänekaldal toimuvaga näidata, et jätkavad võitlust terrorismi vastu.