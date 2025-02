Sõja 1078. päev:Venemaal Krasnodari krais süütas Ukraina droonirünnak naftahoidla

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles usutluses Briti ajakirjanikule Piers Morganile, et sõjas Venemaaga on hukkunud üle 45 000 Ukraina sõduri. Venemaal Krasnodari krais süütas droonirünnak naftahoidla.

Oluline kolmapäeval, 5. veebruaril kell 20.30:

- Bloomberg: USA valmistub tutvustama Münchenis Ukraina sõja lõpetamise plaani;

- Meedia: järgmine Ramsteini tippkohtumine toimub 12. veebruaril Ühendkuningriigi eesistumisel;

- Moskva: Venemaa ja Ukraina vahetasid vange formaadis 150-150;

- Zelenski: sõjas Venemaaga on hukkunud üle 45 000 Ukraina sõduri;

- SBU: Rivne värbamiskeskuse pommirünnaku taga on Venemaa luureteenistus;

- Venemaal Krasnodari krais süütas droonirünnak naftahoidla;

- Ukraina käivitab laiaulatusliku maismaadroonide projekti;

- Deepstate: Ukraina väed taastasid positsioonid Nadijevka lähistel;

- Harkivit tabas Venemaa droonirünnak.

Venemaal Krasnodari krais süütas droonirünnak naftahoidla

Ukraina droonirünnak Venemaa edelaosas süütas kolmapäeval naftahoidla, teatas Krasnodari krai kuberner Venjamin Kondratjev.

"Tulekahju on puhkenud" ja 55 tuletõrjujat saadeti sündmuskohale, lisas kuberner sotsiaalmeedias.

Russian Telegram channels report a large fire at Albashneft oil refinery, Krasnodar region of Russia, after a drone attack. pic.twitter.com/QRuvgBl97g — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 5, 2025

SBU: Rivne värbamiskeskuse pommirünnaku taga on Venemaa luureteenistus

Venemaa värbas ründaja, kes vastutas surmava plahvatuse eest Rivnes asuvas sõjaväe värbamisbüroos, teatas Ukraina julgeolekuteenistus (SBU), paljastades uurimise üksikasjad.

1. veebruari pommiplahvatuses hukkus oletatav toimepanija ja viga sai kaheksa sõjaväelast. Vene operatiivtöötajad värbasid mehe ja lõhkasid seejärel kaugjuhtimise teel lõhkekehad, eemaldades ta kui "ebavajaliku" tunnistaja, teatas SBU.

Uurimine näitas, et ründajaks oli 21-aastane Žitomõri oblastist pärit töötu mees, kes otsis Telegrami kanalitest kiiret raha. Venemaa luureteenistused värbasid ta väidetavalt veebis ja pakkusid talle rünnaku eest tasu.

Venemaa juhiseid järgides saabus Rivne rünnaku toimepanija linna seljakotti peidetud isevalmistatud lõhkekehaga. Seade oli ühendatud mobiiltelefoniga, mida juhtisid kaugjuhtimise teel Venemaa töötajad, teatas SBU.

Värbamisbüroosse sisenedes hoidis kahtlustatav käes teist "kaugjuhtimispuldi" funktsiooniga telefoni. Vene käitlejad jälgisid operatsiooni läbi telefoni kaamera ja plahvatasid kaugjuhtimispuldi niipea, kui agent sisse astus.

Bloomberg: USA valmistub tutvustama Münchenis Ukraina sõja lõpetamise plaani

USA valmistub tutvustama president Donald Trumpi Ukraina sõja lõpetamise plaani Müncheni julgeolekukonverentsil 14.–16. veebruaril, teatas Bloomberg.

"USA liitlased ootavad, et president Donald Trumpi administratsioon avalikustaks järgmisel nädalal Saksamaal Müncheni julgeolekukonverentsil kauaoodatud plaani Venemaa sõja lõpetamiseks Ukraina vastu," edastas agentuur kolmapäeval.

Bloombergi andmetel tutvustab plaani Trumpi eriesindaja Ukraina ja Venemaa küsimustes Keith Kellogg.

Meedia: järgmine Ramsteini tippkohtumine toimub 12. veebruaril Ühendkuningriigi eesistumisel

Järgmine Ramsteini formaadis Ukraina kaitsekontaktrühma tippkohtumine toimub 12. veebruaril Ühendkuningriigi eesistumisel, teatas Raadio Vaba Euroopa avaldamata allikatele viidates. Varasemalt juhtis kohtumisi USA.

Pärast seda, kui Donald Trumpi administratsioon võttis Valge Maja üle, jäi Ramsteini kohtumiste edasine formaat selgusetuks. Trump on andnud ka märku oma kavatsusest loobuda USA praegusest Ukrainat puudutavast strateegiast.

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius ütles jaanuaris, et järgmine tippkohtumine peetakse Brüsselis enne 14.-16. veebruariks kavandatud Müncheni julgeolekukonverentsi.

Osa Ramsteini funktsioone on juba üle antud NATO-le.

Viimane Ramsteini kohtumine toimus 9. jaanuaril. See oli grupi 25. kokkutulek pärast selle asutamist 2022. aasta aprillis.

Viimasel kohtumisel oli üheks peamiseks aruteluteemaks Ukraina õhuruumi kaitse, sealhulgas uute õhutõrjesüsteemide tarnimine.

Zelenski: sõjas Venemaaga on hukkunud üle 45 000 Ukraina sõduri

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles usutluses Briti ajakirjanikule Piers Morganile, et sõjas Venemaaga on hukkunud üle 45 000 Ukraina sõduri.

Lisaks on presidendi sõnul haavata saanud umbes 390 000 sõdurit.

Zelenski lisas, et ukrainlastest sõjavangide täpne arv on teadmata, kuid jutt käib tuhandetest. Lisaks on tuhandete inimeste saatus teadmata.

Ukraina võimuesindajad on esitanud harva andmeid kaotustest rindel.

Võrreldes Ukraina ohvrite arvu Venemaa omadega, märkis Zelenski, et lahinguväljal on surma saanud umbes 350 000 vene sõdurit ja haavata 600 000 kuni 700 000.

Ukraina kindralstaabi hinnangul on Venemaa kaotanud sõja algusest peale kokku 842 930 sõdurit, mis on kooskõlas lääne luureallikate erinevate hinnangutega. See arv hõlmab nii hukkunuid, haavatuid kui ka kadunud ja vangi langenud sõdureid.

Moskva: Venemaa ja Ukraina vahetasid vange formaadis 150-150

Vene kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et Venemaa ja Ukraina vahetasid sõjavange formaadis 150-150 ning et vahetust vahendasid Araabia Ühendemiraadid (AÜE).

"5. veebruaril saadeti läbirääkimiste tulemusena Kiievi režiimi kontrolli all olevalt alalt tagasi 150 Vene sõjaväelast. Vastutasuks saadeti 150 Ukraina sõjavangi," teatas Vene kaitseministeerium.

"Praegu viibivad kõik Venemaa sõjaväelased Valgevenes, kus neile osutatakse vajalikku psühholoogilist ja meditsiinilist abi, samuti antakse võimalus lähedastega ühendust võtta," seisab teates.

Ministeerium teatas, et Vene sõjaväelaste vangistusest naasmisel osutas humanitaarvahendust AÜE.

Tegemist on teise Venemaa-Ukraina vangivahetusega, mis sai teatavaks 2025. aastal.

15. jaanuaril teatas Moskva, et AÜE vahendusel vahetasid Venemaa ja Ukraina sõjavange formaadis 25-25.

Mullu 30. detsembril teatas Venemaa kaitseministeerium, et Venemaa ja Ukraina vahetasid AÜE vahendusel vange formaadis 150-150.

Ukraina käivitab laiaulatusliku maismaadroonide projekti

Ukraina kaitseministeerium käivitab projekti, mis võimaldab suurendada maismaadroonide kasutamist sõjaväes, ütles kaitseminister Rustem Umerov kolmapäeval.

"Juurutame kaitseväes oma sõdurite säästmiseks uuenduslikke tehnoloogiaid. Kaitseministeerium käivitab projekti, mis võimaldab suurendada maismaadroonide kasutamist sõjaväes," kirjutas minister sotsiaalmeedias.

Deepstate: Ukraina väed taastasid positsioonid Nadijevka lähistel

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud teatasid, et Ukraina väed taastasid positsioonid Nadijevka lähistel, mis asub Pokrovski rindelõigul.

Ukraina relvajõudude peastaabi teadaande kohaselt toimus teisipäeval rindel 80 lahingut ja relvakokkupõrget Ukraina kaitseväe ja Vene sissetungijate vahel. Kõige ägedamad lahingud käivad Pokrovski ja Toretski suunal, vahendas Ukrainska Pravda.

Ka mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed jätkavad Pokrovski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Rindeolukorda jälgiv Frontelligence Insight märkis 3. veebruaril, et Vene väed ründavad Zvirovet, mis on ühendatud Pokrovski linnapiirkonnaga. Pole siiski andmeid, mis viitaksid, et Vene väed on suutnud Ukraina kaitsest läbi murda.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/Dmytro Smolienko/UKRINFOR/SIPA

Harkivit tabas Venemaa droonirünnak

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas, et ööl vastu kolmapäeva tabas linna Venemaa droonirünnak. Terehhov teatas, et vaenlase rünnak tabas kesklinnas asuvat administratiivhoonet, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1140 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 844 070 (võrdlus eelmise päevaga +1140);

- tankid 9947 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 20 721 (12);

- suurtükisüsteemid 22 707 (+52);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1269 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1053 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 24 102 (+99);

- tiibraketid 3054 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 36 078 (+157);

- eritehnika 3735 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.