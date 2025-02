USA postiteenistus peatab ajutiselt Hiina pakkide vastuvõtmise

Korraldus anti pärast seda, kui president Donald Trump kehtestas Hiina impordile teisipäevast alates täiendava 10-protsendise tollimaksu.

Peking teatas mõni minut hiljem, et kehtestab omalt poolt 10-protsendise tollimaksu USA toornaftale ja põllumajandustehnikale.

USPS teatas postisaadetiste vastuvõtu peatamisest nädalavahetusel, öeldes, et see on jõus "edasiste teadeteni".

Hiina välisministeerium ütles kolmapäevasel pressikonverentsil, et kutsub Ühendriike loobuma kaubanduse ja majanduse politiseerimisest, nende tööriistana kasutamisest ja Hiina firmade põhjendamatust allasurumisest.

Ministeeriumi pressiesindaja Lin Jian lisas, et Hiina rakendab vajalikke meetmeid, et "kaitsta otsustavalt oma legitiimseid õigusi ja Hiina firmade huve".

Korraldusega tühistati ka madala hinnaga pakkide tollimaksuvabastus, mis seni lubas 800 dollarit ja sellest vähem maksvaid pakke saata Ühendriikidesse ilma maksudeta.

Viimastel aastatel on erandit võimaldanud saadetiste arv hüppeliselt kasvanud, selle taga nähakse Hiina veebipoodide Shein ja Temu suurt populaarsust ning teisipäevane otsus võib põhjustada viivitusi nende kaupade Ühendriikidesse jõudmises.