Euroopa Komisjon tahab veebipoodidele kehtestada karmimad nõuded

Peamiselt Hiina päritolu odava kauba import Euroopasse on viimase paari aastaga neljakordistunud ning enamik sellest kaubast on Euroopa Liidu nõuete järgi ohtlik. Nüüd tahab Euroopa Komisjon kehtestada veebipoodidele tarbijate kaitseks karmimad nõuded.

Möödunud aastal jõudis Euroopa Liitu üle 4,5 miljardi odava kaubapaki. Enamik sellest kaubast on pärit Hiinast ja kuni 96 protsenti ei vasta täielikult Euroopa nõutele. Halvimal juhul on need tooted lausa ohtlikud.

"Kui LED-tuli ei vasta Euroopa Liidu nõutele ja rahvusvahelistele ohutusnõutele – selle tule isolatsioon võib olla puudulik. Pinge all osad võivad olla katmata ja kui inimene seda puudutab, võib ta saada elektrilöögi," ütles Euroopa Komisjoni tarbijakaitse volinik Micheal McGrath.

Euroopa Komisjoni ei taha pakkide sissevoolu peatada. Vähemalt mitte otseselt. Tarbijate kaitseks proovitakse välja sorteerida vaid need tooted, mida Euroopas müüa ei tohiks.

"Koordineeritud tegevus, sealhulgas toodete ohutuse pisteline kontroll, tagavad koostööd, et kiiresti eemaldada müügist ohtlikud tooted ja koguda tõendeid edasisteks sammudeks," lausus Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Maros Sefcovic.

Veebipoodides on samas müügil miljoneid erinevaid tooteid – selge ei ole, kui tõhus selline pisteline kontroll olla saaks. Mureks on ka võltsitud tooted, valed allahindlused või muud pahatahtlikud viisid, kuidas panna ostlejad rohkem kulutama. Seega on komisjon alustanud ka veebipoodide Temu ja Shein suhtes uurimist.

"Me kogume tõendeid, kuidas nad hindavad ja maandavad riske ning kuidas nad suhtuvad näiteks oma kohustusse eemaldada ebaseaduslikud tooted oma veebipoodidest," ütles Euroopa Komisjoni tehnoloogilise suveräänsuse volinik Henna Virkkunen.

Veel plaanitakse kaotada odavate saadetiste tollimaksu vabastus – nii saaks komisjoni hinnangul üle miljardi euro tulu ja tolliametitele anda suurema kontrolli. Komisjoni ettepanekutega peavad nõustuma veel liikmesriigid ja Euroopa Parlament.