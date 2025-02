Rootsi massitulistamise kahtlusaluse kohta kerkib pinnale uusi üksikasju

Rootsis asuvas Örebro linnas toimus teisipäeval täiskasvanute jaoks mõeldud õppeasutuses massitulistamine ning ringhääling SVT vahendas, et kahtlusalune on 35-aastane erakliku eluviisiga Rickard Andersson. Ta pole varem politseile huvi pakkunud ning tema motiiv pole veel teada.

Tulistaja avas Örebro täiskasvanute jaoks mõeldud õppeasutuses tule ning tappis 10 inimest. Politsei teatel võttis tulistaja ka endalt elu.

Politsei kahtlustab, et massimõrva viis läbi 35-aastane Rickard Andersson. Ta elas üksi Örebros asuvas ühetoalises korteris, teisipäeval tegi politsei Anderssoni korterisse ka haarangu, vahendas SVT.

Ründaja motiiv pole veel aga endiselt teada.

"Jätkame intensiivset uurimistööd, et mõista vägivallatsejaga seotud asjaolusid," teatas politsei.

SVT andmete kohaselt oli tal luba mitme relva jaoks. Politsei ei soovinud esialgu rohkem informatsiooni anda.

Anderssonil varasemaid karistusi polnud, politsei ei tundnud tema vastu mitte mingit huvi. Andmed näitavad, et ta elas vaikset elu ning sissetulekut tal polnud. Teda ümbritsevad inimesed ütlesid, et ta elas sotsiaalses isolatsioonis.

"Ta oli veidi veider," ütles Anderssoni sugulane SVT-le.

Samuti pole ta endast maha jätnud kuigi suurt digitaalset jalajälge. Puuduvad ka viited, et ta on kuidagi seotud jõugusõdadega, mis on viimaste aastate jooksul Rootsi ühiskonda räsinud.

Rootsi keskosas asuv Örebro paikneb umbes 200 kilomeetrit Stockholmist lääne pool. Linnas elab umbes 155 000 inimest.