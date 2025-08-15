X!

Rootsis sai mošee lähedal toimunud tulistamises kaks inimest viga

Välismaa
Rootsi politseinikud
Rootsi politseinikud Autor/allikas: SCANPIX / TT / Pär Bäckström
Välismaa

Rootsis Örebro linnas mošee lähedal reedel toimunud tulistamises sai vigastada kaks inimest, teatas politsei ja lisas, et juhtumit uuritakse mõrvakatsena.

Politsei pressiesindaja ütles Reutersile, et mõlemad ohvrid viidi haiglasse. Ta keeldus nende vigastuste tõsidust kommenteerimast.

Rootsi avalik-õiguslik ringhääling SVT teatas tundmatule pealtnägijale viidates, et üht inimest tulistati vahetult pärast seda, kui ta reedese palvuse järel mošeest lahkus.

Veebruaris hukkus Stockholmist umbes 200 kilomeetrit läänes Örebros täiskasvanute õppeasutuses toimunud tulistamises kümme inimest ja tulistaja. See oli Rootsi ajaloo kõige ohvriterohkem tulirelvarünnak.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:51

Ülle Madise: riigieelarve seaduse muudatus ei kaota vastuolu põhiseadusega

16:31

Valitsussektori eelarvepuudujääk vähenes juunis 0,6 protsendini SKP-st

16:26

Trump lubas lasta Ukrainal otsustada aladevahetuste üle Uuendatud

16:15

Rootsis sai mošee lähedal toimunud tulistamises kaks inimest viga

16:15

Tallinnas toimub rahvusvaheline saalijalgpalli turniir

16:05

Suvepealinnas algab viies Pärnu kirjandusfestival

15:48

Ukraina ründas droonidega Samara naftatöötlemistehast Uuendatud

15:47

Vabaduse väljakul selgusid Tallinna meistrid rannaistevõrkpallis

15:22

Uue muusika reede: Merilin Mälk, Kaytranada, Cardi B, Steve Lacy jpt

15:20

Raadiouudised (15.08.2025 15:00:00)

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.08

Suri muusik Heigo Mirka

14.08

Vene häkkerid võtsid Norras veepaisu seadmed oma kontrolli alla

14.08

Transpordiamet alustas uue kujundusega juhilubade väljastamist

15:48

Ukraina ründas droonidega Samara naftatöötlemistehast Uuendatud

14.08

Peeter Espak: kas Eestis tegutseb vandenõu või teostab võimu kari lolle?

11:19

Välisminister Tsahkna rendib Heiti Hääle pereliikmetelt Käsmus suvemaja

10:51

Leedu plaanib rajada piirile kolmekihilise kaitseliini

14.08

Trump: tippkohtumine Putiniga nurjub 25-protsendise tõenäosusega

05:58

Aivo Peterson kandideerib valimistel Tallinnas

09:52

Bolti rendiautod hakkavad juhtide sõiduvõtteid hindama

ilmateade

loe: sport

16:15

Tallinnas toimub rahvusvaheline saalijalgpalli turniir

15:47

Vabaduse väljakul selgusid Tallinna meistrid rannaistevõrkpallis

15:09

Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il veel kolm medalit

14:32

Jalgpalli naiste meistriliigas jooksevad laupäeval väljakule kõik tiimid

loe: kultuur

16:05

Suvepealinnas algab viies Pärnu kirjandusfestival

15:22

Uue muusika reede: Merilin Mälk, Kaytranada, Cardi B, Steve Lacy jpt

12:40

Festivalil Animist Tallinn saab kodumaise esilinastuse Kaspar Jancise "Koer"

12:25

Tartu Akadeemiline Meeskoor suundub kontserttuurile Põhja-Ameerikasse

loe: eeter

15:17

Digiekspert: tehisaru on sõnade ennustamise masin, mis valetab üliusutavalt

13:19

Martin Järveoja crosskardi õpilane Grete Paia: masin on kerge ja päris tige

11:45

Juulikuu teleedetabeli tipus troonivad laulupeo "Iseoma" ülekanded ETV-s

09:26

Pärnust Londonisse väntav rattaentusiast: teen seda vaimse tervise nimel

Raadiouudised

12:25

Naiste tugikeskused vajavad lisaraha

12:20

Laupäeval sajab kohati hoovihma

12:20

Raadiouudised (15.08.2025 12:00:00)

09:50

Õhutemperatuur tõuseb kuni 25 kraadini

09:50

Aivo Peterson kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas

09:30

Raadiouudised (15.08.2025 09:00:00)

14.08

Päevakaja (14.08.2025 18:00:00)

14.08

Nurme farmi juures nõutakse endiselt sigade hukkamisest loobumist

14.08

Põhja-Pärnumaal hakkab uue tulijana konkurentsi pakkuma Isamaa

14.08

Tartu linnafestivali UIT teema on sel aastal mäng

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo