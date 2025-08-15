Rootsis sai mošee lähedal toimunud tulistamises kaks inimest viga

Rootsis Örebro linnas mošee lähedal reedel toimunud tulistamises sai vigastada kaks inimest, teatas politsei ja lisas, et juhtumit uuritakse mõrvakatsena.

Politsei pressiesindaja ütles Reutersile, et mõlemad ohvrid viidi haiglasse. Ta keeldus nende vigastuste tõsidust kommenteerimast.

Rootsi avalik-õiguslik ringhääling SVT teatas tundmatule pealtnägijale viidates, et üht inimest tulistati vahetult pärast seda, kui ta reedese palvuse järel mošeest lahkus.

Veebruaris hukkus Stockholmist umbes 200 kilomeetrit läänes Örebros täiskasvanute õppeasutuses toimunud tulistamises kümme inimest ja tulistaja. See oli Rootsi ajaloo kõige ohvriterohkem tulirelvarünnak.