Via Baltica Libatse-Nurme teelõigu neljarajaliseks ehitamise hange luhtus

Transpordiameti algne plaan oli Via Baltica Libatse-Nurme 22-kilomeetrine teelõik valmis ehitada kahes osas. Mullu suvel mindi hankesse 12-kilomeetrise Are-Nurme lõiguga, kuid hange kukkus läbi.

"Saime hankepakkumused, kuid kahjuks pakkumused ületasid meie eelarvelisi võimalusi. Selle ehitushanke eeldatav maksumus oli 60 miljoni juures ja kõige odavam pakkumine tuli 69 miljonit. Kõrgemad pakkumused läksid juba kõvasti üle 100 miljoni, nii et pakkumiste enda vahe oli ka väga suur," rääkis transpordiameti Lääne üksuse juht Hannes Vaidla.

"Siin on väga keerulised geoloogilised tingimused, siin all on liikuvad viirsavid ja sinna peale ehitamine on keeruline," rääkis Vaidla.

Kui esialgu taheti 22-kilomeetrine lõik valmis ehitada kahes osas, siis nüüd tehakse seda neljas osas. Transpordiamet loodab, et kogu tee neljas osas ehitamine annab ligi 10 miljonilise kokkuhoiu, sest laiendatakse pakkujate ringi ja tõmmatakse kokku tee ristlõiget.

"Projektis me vaatasime ja optimeerisime tee kogu ristlõiget, ehk siis natukene tõmbasime ristlõike kokku. Loomulikult ei kannata selle all ei ohutus ega keskkond," sõnas Vaidla.

Vaidla hinnangul on kokkuhoid väärt ligi pooleaastast ajakaotust ehituse alguses. Märtsis tahetakse minna hankesse seitsmekilomeetrise Are ümbersõidu lõiguga. Selle ehitus peaks algama suvel. Luhtunud hankel osalenud ettevõte Verston ütleb, et teed on vaja kiiresti, kuid prognoosib, et uute hangetega venib ehituse algus rohkem kui pool aastat.

"Kui transpordiamet on selle täiesti läbi analüüsinud-kalkuleerinud ja on jõudnud sinnani, et see on võimalik ka odavamalt valmis ehitada, siis tõenäoliselt see nii on. Küll aga peab aru andma selleks, et vähemalt nii palju, kui me teame, et need uued hanked, mis nüüd välja tulevad, on projekteerimis, ehitusmeetodi hanked ja see võib tegelikult tähendada hoopis seda, et reaalselt ehituseks niipea ikkagi objektil ei lähe," sõnas Verston Eesti OÜ tegevjuht Tarvi Kliimask.

Tori vald on huvitatud eeskätt sellest, et kiiresti valmiks Are-Nurme lõik.

"Tori valla huvi on seotud peamiselt ikkagi Are ümbersõiduga ehk siis meil on täna olukord, kus Are alevikus ei ole mitu aastat ühtegi toidukauplust olnud ja ühtegi ettevõtet ei ole sinna võimalik ka meelitada, sellepärast et see on ebaselge olukord, et kas siis tee tuleb ja millal see tuleb," rääkis Tori vallavanem Lauri Luur.

Kindel on see, et esialgu plaanitud 2027. aastaks kogu 22-kilomeetrine lõik ei valmi. Transpordiamet loodab selle valmis saada 2029. aasta lõpuks.