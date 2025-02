Svet: Nordica lennukitele on tulnud pakkumisi nii ostuks kui ka rendiks

Riigi äriühingule Transpordi Varahaldus kuulub seitse 88-kohalist Bombardier CRJ900NG tüüpi reisilennukit ja pakkumisi nende ostuks sai esitada kuni 17. jaanuarini.

Vladimir Svet rääkis ERR-ile, et praegu ei saa laekunud pakkumiste kohta detailset infot veel avaldada, sest Transpordi Varahaldus teeb nendega tööd, kuid huvi lennukite vastu on olemas.

"Pakkumisi tuli mitu, erinevatelt rahvusvahelistelt ettevõtetelt. Pakkumisi on olnud nii terve lennukipargi ostmiseks, osaliseks ostmiseks kui ka osaliseks rendiks," ütles Svet. "Olgu mainitud, et meie prioriteet on lennukipark korraga maha müüa ja selles suunas me liigume, et võimalikult kiiresti vabaneda lennukite hoolduskulust ja teenida võimalikult kõrget tulu riigile".

Transpordi Varahaldus tegeleb Sveti sõnul pakkumiste võrdlemise, analüüsimise ja täpsustamisega ning loodetavasti saab juba veebruari teises pooles avalikustada, kui palju pakkumisi tuli ja millised neist olid parimad.

Varem on Svet öelnud, et lennukite hind võiks olla 30 miljoni euro ringis ning ta märkis nüüd, et hinnaklassi mõttes tundub, et prognoos on vastanud reaalsusele.

Taristuministri sõnul töötatakse selle nimel, et kui tehing õnnestub ja vastab majanduslikult riigi ootustele, saaks vähemalt osa müügist saadavast tulust suunata Tallinna lennujaama arenguks, et siit lendamisvõimalusi laiendada.

"Kas see õnnestub või mitte, sõltub valitsuse otsustest ja müügitehingu tulemustest," lisas Svet.

Nordica alustas tegevust 2015. aastal ja kuni 2019. aasta sügiseni lennati oma nime alt Tallinnast, kuid hiljem kujunes sellest allhanketeenuste pakkuja.

Riik alustas 2023. aasta lõpus Nordica erastamisprotsessi, kuid kui huvi ilmutanud investor mullu novembris plaanist loobus, otsustas Nordica juhatus lennufirma tegevuse lõpetada ja esitas 20. novembril Nordic Aviation Groupi ning Regional Jeti pankrotiavalduse. 28. jaanuaril kuulutaski Harju maakohus lennuettevõtte pankroti välja.

Nõudeid on Nordicale esialgsel hinnangul 34 miljonit, raha nende nõuete rahuldamiseks 400 000 eurot.

Transpordi Varahalduse lennukid olid Nordicale pikaajaliselt välja renditud, Nordica aga allrentis neid omakorda oma tütarettevõttele Regional Jetile, kes tegutses Xfly kaubamärgi all.