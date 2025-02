FT: EL võib kaubandussõja vältimiseks langetada USA autode tollimaksu

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa Liit tahab kaubandussõda USA-ga vältida ning võib teha ettepaneku langetada blokki imporditavate Ühendriikide autode tollimaksu.

Euroopa Parlamendi kaubanduskomisjoni juht Bernd Lange ütles ajalehele Financial Times, et EL on valmis langetama 10-protsendilist tollimaksu, tuues seda lähemale USA kehtestatud 2,5 protsendile.

"Me võime proovida enne kulude ja tariifide suurendamist jõuda kokkuleppele," ütles Lange, kes on kursis EL-is käivate aruteludega, kuidas maandada kaubanduspingeid Valge Majaga

Lange sõnul võib EL pakkuda, et ostab rohkem USA gaasi ja sõjavarustust, samuti vaadata üle USA autode tollimaksu.

Brüsseli ametnikud ütlesid, et EL-i autotööstus toetab seda sammu. Ametnikud ütlesid, et suured autoriigid on ajaga kurssi viidud ning eeldatavasti pole Berliin sellele vastu.

Trump tahab vähendada Euroopa Liidu kaubanduse ülejääki Ameerika Ühendriikidega ning on juba korduvalt teatanud, et EL peaks ostma USA-st suurtes kogustes naftat ja gaasi.