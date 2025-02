Alutagusel toimus enne suusamaratoni öösõit

Ida-Virumaal suusatati laupäeval metsade vahel pealambi valgel. Alutaguse maratoni öösõit on suusatamine mõnu pärast, sest aega ei võeta ja paremusjärjestust ei selgitata.

Alutaguse öömaratoni stardis lasti suusatajatel tunda seda, mis oleks juhtunud, kui elekter oleks ära läinud.

Kuigi öömaratonil paremaid ritta ei seatud, oli sellest hoolimata mõnel osalejal nii kiire, et toidupunktis peatuda polnud aega. Enamik osalejatest aga siiski nautis korraldajate pakutud toidu- ja joogipoolist ning jagas oma muljeid.

"Väga mõnus on. Esimest korda üle pika aja on üldse põhjust suuski alla panna – Lõuna-Eestis lund pole. Nii et tuleb ära kasutada kõik võimalused," ütles Linda Saare.

"Ikka võimas tunne. Eriti kui Eestimaal lund peaaegu polegi kuskil, kuid tuled siia ja selline valge metsaalune – supertunne, supertunne," lausus Priit Raud.

"Selline mõnus kulgemise tunne. Ühest küljest on pime, natuke salapärane. Teisest küljest, kuna mina olen koduradadel, siis äraeksimistunnet ei ole, aga ikkagi on müstiline: küünlad põlevad ja lõkkelõhn hõljub radade peal – väga müstiline tunne," rääkis Ilmar Aun.

Pühapäeval on kavas Alutaguse suusamaratoni põhisõidud ja seda juba päevavalgel.