Alutagusel käib ettevalmistus tänavuseks esimeseks suusamaratoniks

Suusasarja Estoloppet kaks esimest etappi on lumepuuduse tõttu edasi lükatud. Nii stardib sarja 28. hooaeg nädalavahetusel Alutagusel. Tänu ilmataadi ja inimkäte abile muutuvad suusatamistingimused Ida-Virumaal aina paremaks.

"Loodus tegi oma. See imeilus lumi, mis eile Ida-Virumaal ja Pannjärvel maha tuli, on muutnud pilti kardinaalselt. Aga on kohti, kus see lumekiht on veel natuke õhuke. Nii et puhas käsitöö ja nii me siin sammhaaval liigume. Metsas on lisaks meie tuumiktiimile veel 10 Kalevi pataljoni ajateenijat, kes aitavad. Nii et täna tuleb see padi kokku tassida, millele korralikud klassikajäljed teha," kirjeldas Alutaguse maratoni kaaskorraldaja Tiit Pekk.

Alutagusel on abiks ka Tartu maratoni eestvedajad. Eesti suurima suusapeo korraldajad teevad nädala pärast lõpliku otsuse, kas ka Tartu maraton toimub sel aastal Ida-Virumaal.

"Alutagusel on pilt ikka imeline. Kohati on metsa all lund 30 ja isegi 40 sentimeetrit. Ja ka rajapõhjade peal on seis suuremalt jaolt väga hea," ütles Tartu suusamaratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

Maratoniringil vajab lumelisa kümmekond kohta.

"Selle nimel täna tõenäoliselt pimedani müttame. Siis läheb rajamasin veel peale ja selgub, kas on vaja lund juurde tuua. Meil on õnneks parklates veel lund. Natuke võib-olla jääb parandamist veel, aga loodame 18-19-kilomeetrise ringi vähemalt kokku saada," rääkis Pekk.

Alutaguse maratoni stardid antakse eeloleval laupäeval ja pühapäeval.