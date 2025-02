Saksa politsei uurib kahtlaste droonide juhtumeid sõjaväeobjektidel

Viimastel kuudel Saksamaa sõjaväe- ja tööstusobjektide kohal märgatud droonid on tekitanud ärevust ja valitsus teatas jaanuaris muudetud juhistest, mis võimaldab sõjaväel kahtlased mehitamata õhusõidukid alla tulistada.

9. kuni 29. jaanuarini registreeriti kuus intsidenti kahtlaste droonidega, mis lendasid üle Taani piiri lähedal asuva Schwesingi õhuväebaasi, teatas laupäeval ajaleht Süddeutsche Zeitung.

Saksamaa relvajõudude pressiesindaja ütles, et juhtumitest teatati Schleswig-Holsteini liidumaa politseile, kuid ei seostanud seda siiski kohe otseselt spionaažiga.

Schwesingi baasis õpetatakse välja õhutõrjerakette kasutavaid üksusi ja seal on juhendatud ka Ukraina sõdureid. Saksamaa on Ukraina üks peamisi sõjatehnika ja laskemoona tarnijaid.

Süddeutsche Zeitungi andmeil treeniti Ukraina vägesid Schwesingi baasis kasutama USA-s toodetud Patrioti-õhutõrjesüsteeme.

Sõjaväe kõneisik tunnistas, et teated droonidest ja väidetavatest spionaažikatsetest on viimastel kuudel sagenenud.

Kuid ta märkis, et sõjaväelased suhtusid intsidentide motiividesse ettevaatlikult, kuna droone võidi osta kauplustest ja üksikisikud kasutavad droone sõjaväehoonete kohal ka mõtlematusest.

Saksamaa, nagu teisedki piirkonna riigid, kahtlustab Ukraina vastu agressiooni jätkava Venemaa hübriidrünnakuid lääneriikide vastu.

Läänemeres on viimastel kuudel lõhutud mitu telekomikaablit ning eksperdid ja poliitikud on süüdistanud selles Venemaad. Moskva on eitanud oma rolli juhtumites.