Ukraina arendab droonikandjaid droone

Tulevikus peetavates robotsõdades on kesksel kohal droonid, mis kannavad väiksemaid droone. Praegu on selle tehnoloogia arendamisel maailma juhtriik Ukraina, kirjutas USA sõjandusanalüütik David Axe väljaandes The Telegraph, mida vahendas Ukraina väljaanne Unian.

Näitena ukrainlaste selles valdkonnas saavutatud edusammudest tõi Axe välja Ukraina mereväe detsembri alguses korraldatud droonirünnaku Mustal merel asuvatele nn Boiko tornidele. Ukrainlased on neid gaasiplatvorme, mida venelased kasutavad vaatluspostidena, sõja ajal korduvalt rünnanud, aga detsembris tehtud rünnak oli varasematest erinev ühe olulise aspekti tõttu – selles kasutati teadaolevalt maailmas esimest korda meredrooni FPV ründedroonide kandjana.

Ukraina relvajõudude avaldatud kaadritel rünnakust on selgelt näha, kuidas väikesed droonid lendavad välja meredrooni pardalt ning tabavad edukalt tornidel paiknevaid Vene armee sideseadmeid ja sõjaväelasi endid, kirjeldas Axe.

Jaanuari alguses said avalikuks uued tõendid selliste relvade eduka kasutamise kohta, kui Ukraina ründas droonikandjate abil Venemaa õhutõrjesüsteeme ja muid sihtmärke, mis asusid piki Musta mere rannikut okupeeritud Krimmi poolsaarest põhja pool. Rünnakutega süüdati vähemalt kolm Vene veokit.

"See on muljetavaldav arendus, mis nõuab vastupidavat, veekindlat varustust, usaldusväärset satelliitsidet ning oskuslike operaatorite meeskondi, kes eraldi mehitamata paate ja nende peal asuvaid droone juhivad. Praegune kombinatsioon – FPV-droone kandev mehitamata paat – on alles algus," kirjutas Axe.

Ekspert meenutas, et ukrainlaste arsenalis on juba nn drooni-droonid – suured mehitamata õhusõidukid, mis on võimelised kandma väiksemaid kamikaze-droone. Ja neid drooni-droone saab transportida mehitamata paatidega, et väikseid kamikaze-droone kandev suur droon saaks seejärel lennata Venemaa kontrolli all olevatesse vetesse või maismaa kohale ja seal FPV ründedroonid välja lasta. See võimaldab tabada Venemaa sihtmärke Krimmis rannikust kaugel.

"Jah, need oleks droonid, mis lastakse välja droonilt, mis on startinud droonikandjalt," võttis Axe kokku.

Merdroonid on juba hästi välja arendatud

USA sõjablogija tõdes oma artiklis, et 35 kuu jooksul, mil Venemaa on täiemahulist agressioonisõda pidanud, on Ukraina, millel sisuliselt ei ole Mustal merel oma sõjalaevu, arendanud välja võimsa meredroonide (USV) võime, millega on põhja lastud rohkesti Vene Musta mere laevastiku aluseid.

Koos tiibrakettidega on ligi kuuemeetrised droonipaadid ukrainlaste peamised ründerelvad merel. Kaugjuhtimisega mitmesaja kilomeetri kaugusele sõitvad USV-d, laetud vööridesse paigutatud lõhkeainega, on oma olemuselt juhitavad torpeedod, märkis Axe.

Ehkki enamik Ukraina meredroone ei pääse kunagi Venemaa kaitsest läbi, pole ühe või mitme sellise kaotamine katastroof, kuna üks USV maksab kõigest 250 000 dollarit, mis on sõjalaevaga võrreldes väga väike summa. Kuid piisab vaid mõnest USV-st, mis pääseb mööda Vene patrull-kaatritest ja helikopteritest, et tekitada Vene sõjalaevadele tõsist kahju. Pärast ligi kolm aastat kestnud Ukraina rünnakuid on Vene Musta mere laevastik kaotanud kolmandiku oma sõjaeelsetest laevadest, tõdes Axe.

Tundes ära enda võimaluse, hakkasid ukrainlased meredroonidele lisama ka kaugjuhitavaid relvi, sealhulgas relvi patrullpaatide tõrjumiseks ja õhutõrjerakette helikopterite tõrjumiseks. Vahetult enne aastavahetust tulistaski Ukraina meredroon esimest korda alla Vene helikopteri, meenutas ekspert.

GUR says its Group 13 shot down a Russian Mi-8 helicopter overnight near Crimea with an R-73 missile launched from a Magura V5 naval drone.https://t.co/JskObuyL34 pic.twitter.com/eEijH2MX0N — Rob Lee (@RALee85) December 31, 2024

Kui esialgu olid meredroonidele paigutatud relvad kaitseotstarbelised, siis nüüd varustatakse USV-d ründerelvadega - kamikaze-droonide kujul. FPV-droonid, millest igaüks kaalub vaid pisut üle ühe kilogrammi ja mille lennu-ulatus jääb alla kümne kilomeetri, annavad robotpaatidele esimese maapealse rünnakuvõime. Kuna aga Ukraina maavägedel on juba olemas suured droonide "emalaevad", mis suudavad õhus olles välja saata väiksemaid FPV-droone, siis arendades välja ka võimekuse lasta neid drooni-droone välja meredroonidelt, laiendab Ukraina oluliselt oma maapealsete rünnakute löögiulatust, võttis Axe teema kokku.