PPA keelas droonide lennutamise Ida-Virumaa piirivööndis

Viie kilomeetri laiune piirivöönd kulgeb piki Narva jõge Soome lahest Peipsini. Kui varem pidi droonide lennutamise piirivööndis PPA-ga kooskõlastama, siis alates reedest Ida prefektuur hobilenduritele kooskõlastusi enam ei väljasta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keeld kestab kuni olukorra paranemiseni. Politsei- ja piirivalveameti andmeil on GPS-signaali segamine piiriäärsel alal viimase aasta jooksul sagenenud eeskätt Venemaa vastutegevuse tõttu.

"Kuna antud momendil sidet segatakse üpris tugevalt Vene Föderatsiooni poolt, eelkõige siis nende infrastruktuuri kaitseks tänu nendele droonirünnakutele, mis on Ukrainast tulnud. Võin öelda, et on intsidente olnud. On olnud meil, on olnud hobilennutajatel, et drooni puldi ja drooni vahel kaob näiteks side ja siis see droon lendab kellelegi pähe, keegi saab viga või siis see droon kukub mingi vara otsa ja vara saab kahju," rääkis Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Eerik Purgel.

"Tegime otsuse, et ei kooskõlasta lende nii kaua kui toimuvad sidesegamised kohas, kus on Narva, kohas kus on Narva-Jõesuu. See on ikkagi tiheasustus ja seal me ei saa lubada, et mingi droon kukub kellelegi peale," lisas ta.