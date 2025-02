Trump peatas Hiina odavkaupade impordile kehtinud maksuvabastuse

Väljaanne Wall Street Journal analüüsis, kes maksuvabastuse lõpetamisest kasu lõikavad ja kuidas selle lõpetamine võib mõjutada ettevõtteid ja tarbijaid.

USA maksuseaduste kohaselt võimaldab nn de minimis maksuvabastus ettevõtetel vältida impordimakse ja tollikontrolli rahvusvaheliste saadetiste puhul, mille jaeväärtus on alla 800 dollari.

2016. aastal tõstis USA kongress maksuvabastuse lävendit 200 dollarilt 800 dollarile.

Säte pärineb aastast 1930 ja selle eesmärk oli algselt soodustada Ameerika reisijatel suveniire välismaalt tagasi tuua. Maksuvabastuse kasutamine on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud seoses kaupade tulvaga Hiina müügiplatvormidelt nagu Shein ja Temu.

USA tolli- ja piirivalveameti andmetel jõudis 2024. eelarveaastal USA-sse ligikaudu 1,36 miljardit antud maksuvabastuse saanud saadetist. Neli aastat varem oli antud saadetisi 637 miljonit.

Baird Equity Researchi hinnangul moodustab veebist tellitud Hiina kaup 75 protsenti maksuvabastuse saanud toodetest.

Maksuvabastus on viimastel aastatel saanud kriitikalt mõlema USA partei poolt

Seadusandjad on väljendanud muret saadetiste arvu suurenemise pärast. USA tolliametnikud väidavad, et vabastus muudab ohtlike kaupade, näiteks narkootiliste ainete riiki sisenemise lihtsamaks, ning USA ettevõtted väidavad, et see võimaldab Hiinaga seotud platvormidel oma kaupu teistest ettevõtjatest madalate hindadega müüa.

Robert Brammer ütles, et tema äriühing Stromberg Carlson Products, mis toodab tarvikuid meelelahutussõidukiteke, on tasunud Hiinas valmistatud toodete eest 25 protsendi suuruseid tariife, mistõttu on ettevõttel raske konkureerida Hiina ettevõtetega, kes saadavad kaupu USA-sse tollimaksuvabalt, kasutades antud maksuvabastust.

Seadusandjad on ka öelnud, et säte võib hõlbustada kaupade ebaseaduslikku riiki sisenemist Hiina Xinjiangi piirkonnast, kus USA süüdistuse kohaselt kasutab Hiina sunnitööd.

Kas Trump saab seaduslikult peatada Hiina jaoks maksuvabastuse?

Maksuvabastus on osa USA kaubandusõigusest, mille kohaselt saab sellele vajaduse korral teha erandeid, sealhulgas "ebaseadusliku impordi" vältimiseks.

Mõlema partei seadusandjad on kehtestanud õigusakte maksuvabastuse reformimiseks. USA eelmise presidendi Joe Bideni administratsioon astus eelmisel aastal samme, kasutades presidendi täitevvõimu, et piirata vabastuse kasutamist. Vahetult enne Trumpi ametisse astumist pakkus USA toll ja piirivalve maksuvabastuse ohjeldamiseks välja uued reeglid.

Trumpi korraldus Hiina kohta võib selle protsessi keerulisemaks muuta ja mõned kaubanduseksperdid väidavad, et võivad tekkida juriidilised väljakutsed.

Kaubandusjuristide sõnul näib olevat seaduslik, et Trump teeb täitevkorralduse kaudu maksuvabastusele teatud muudatusi. Sätte üldine eemaldamine nõuab aga kongressi meetmeid, ütles advokaadibüroo Foley & Lardner partner Greg Husisian.

Kes lõikavad maksuvabastusest kasu?

Kuigi kõik Hiinas tootmisele tuginevad ettevõtted saavad maksuvabastusest kasu, on kaks peamist kasusaajat – moehiiglane Shein ja sooduspakkumiste platvorm Temu. Esindajatekoja komitee 2023. aasta aruandes Hiina kohta öeldakse, et need kaks moodustasid üle 30 protsendi kõigist iga päev USA-sse saadetavatest pakkidest, millele maksuvabastus kehtis.

Singapuris asuv Shein, mille suurem osa tarneahelast asub Hiinas, toetub märkimisväärselt oma odavate rõivaste saatmisel USA-sse antud maksuvabastusele. Müügilehekülg Temu, mis tugineb suure hulga toodete müümisel peamiselt kolmandatest osapooltest müüjatele, on viimase aasta jooksul järk-järgult vähendanud oma sõltuvust maksuvabastusest, kuna säte on üha enam langenud kriitika alla.

Shein ja Temu on öelnud, et maksuvabastus ei ole nende edu võti.

Maksuerandi säilitamise pooldajad väidavad sageli, et sellest on kasu USA väikeettevõtetel, kes hangivad kaupu välismaalt, ja USA tarbijatel, kes saavad kasu madalamatest hindadest.

Kuidas võib Trumpi korraldus mõjutada Sheini ja Temu?

Mõned eksperdid väidavad, et Shein kannatab erandi kaotamise tõttu tõenäoliselt rohkem kui Temu. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul täidavad enam kui kolmandiku Temu USA tellimustest kohalikud müüjad, kelle laod asuvad USA-s ehk maksuvabastus neid ei puuduta.

Värskete Trumpi tariifide ja maksuvabastuse kaotamisega võidakse Hiinast pärit impordi suhtes kohaldada kuni 60 protsendi suuruseid tollimakse, teatas Singapuris asuv äriühing Momentum Works.

Tõenäoliselt ei too muudatused kaasa Sheini üliodavate rõivaste olulist hinnatõusu, kuna tariifid ja imporditollid arvutatakse kauba väärtuse alusel.

Suurem mure on aga lisadokumentatsioon ja vastavusnõuded. USA toll ja piirivalve ei suuda iga väikese väärtusega pakki tõhusalt läbi vaadata. See tähendab, et pakkide läbivaatamisaeg võib nüüdsest olla pikk.

Kas see mõjutab suuri USA ettevõtteid nagu näiteks Amazon?

Märkimisväärse kokkupuute tõttu Hiina impordiga ei jää Amazon muudatusest täiesti puutumata.

Ettevõte käivitas novembris Temu-laadse teenuse Amazon Haul, mis keskendub odava moe-, kodukaupade ja muude toodete saatmisele Hiina ladudest otse klientidele, mille tegevusele hakkab maksuvabastuse kaotamine mõju avaldama.

Amazonil on ka laiaulatuslik Hiinast kaupu importivate müüjate võrgustik, kes müüvad kaupa otse ettevõttele või selle klientidele. Mõned neist müüjatest kulutavad Amazonis reklaami ostmiseks suuri summasid, mis tähendab, et ettevõtte reklaamitulu võib väheneda.

Ettevõtte edukas tegevus USA-s võib jätta firma aga muudatusest suuresti puutumata, eriti kui Amazon saab turuosa võitmiseks enda kasuks ära kasutada Temule ja Sheinile kehtestatud piiranguid. Välismaised konkurendid võivad olla sunnitud USA-s hindu vähendama või siis tõstma. "Kahe peamise konkurendi maksuvabastuse kaotamine võib olla Amazoni jaoks positiivne," kirjutas Truist Securitiesi analüütik Youssef Squali.

Mida teevad Shein, Temu ja teised platvormid maksuvabastuse kaotamise mõju leevendamiseks?

Viimastel kuudel on Temu esindajad Hiina kauplejatele öelnud, et neil võiks olla kasu Temu programmiga liitumisest, mille kaudu saab tarnida Ameerika tarbijatele tellimusi otse USA ladudest.

Shein on mitmekesistanud oma tarneahelat väljaspool Hiinat, kasutades kolmandatest osapooltest logistikateenuse pakkujaid ja ladusid USA-s ning tootmispartnereid Brasiilias, Türgis ja Indias. Samuti on ta värvanud kohalikke müüjaid turgudel, kus ta tegutseb. Kuid ettevõtte peamine tarneahel on endiselt Hiinas.

Paljud USA ettevõtted, kes kasutavad Hiinas toodetud kaupade puhul maksuvabastust, väidavad, et nad soovivad tuua kaubad USA-sse selle asemel, et tarnida üksikuid pakke Ameerika ostjatele välismaalt.

Kuigi Hiina impordi puhul maksuvabastuse kõrvaldati, kehtib see jätkuvalt teistest riikidest pärit toodete puhul.