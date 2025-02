"Impulss": tippkokk Orm Oja riiklikest toitumissoovitustest

Orm Oja on 32-aastane restoraniärimees, tippkokk ja mõõdukas hedonist, kui kasutada tema enda sõnu.

"Maailmas on kaks kõige paremat asja, mis teevad inimese väga õnnelikuks. Üks on toit, teine on armastus ja kõik sellega kaasnev," ütles Oja.

"Impulsi" palvel kehastus ta aga revidendiks, kelle ülesanne oli anda hinnang riiklikele toitumisoovitustele. Saatemeeskond palus Ojal valmistada TAI soovitustest lähtuvalt ka üks roog, mida televaatajad saaksid kodus ise järele teha. Selleks osutus koha tomatite ja kapparitega.

Toidutegemise juures nentis Oja, et hästi ja tervislikult süüa on Eestis hirmkallis. Kohafilee kilo hind on poodides üle 20 euro. Samas TAI raamatus soovitatakse eelistada kala- ja linnuliha punasele lihale ning erinevatele lihast valmistatud produktidele. Videolõigu lõpuks valminud roa nimetaski saatemeeskond TAI-päraseks kalaroaks.

