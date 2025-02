Trump peatas pistise andmist kammitsenud seaduse

Trump käskis USA justiitsministril Pam Bondil peatada 1977. aastast pärit välismaiste korruptsioonipraktikate seaduse (FCPA) jõustamine. Trumpi sõnul soodustab see samm USA firmade äritegevust.

"Paberil kõlab see hästi, kuid praktikas on see katastroof. See tähendab, et kui ameeriklane läheb välisriiki ja hakkab seal seaduslikult või muul viisil äri ajama, on uurimine peaaegu garanteeritud ja keegi ei taha seetõttu ameeriklastega äri ajada," rääkis Trump.

Valge Maja ametnik ütles, et riigi rahvuslik julgeolek sõltub sellest, kas Ameerika ja selle firmad saavad maailmas ärilisi strateegilisi eeliseid. Ametniku sõnul peatab seetõttu president FCPA jõustamise, kuna see seadus kahjustab USA firmade rahvusvahelist konkurentsivõimet, vahendas Financial Times.

Valge Maja teatas, et USA vajab riikliku julgeoleku tõttu strateegilisi eeliseid erinevates valdkondades. Välja toodi haruldased muldmetallid ning süvaveesadamad.

FCPA tõttu on USA justiitsministeerium käivitanud mitmeid uurimisi. Näiteks möödunud aasta oktoobris nõustus relvafirma RTX maksma 950 miljonit dollarit, et lahendada föderaalsüüdistused, mille kohaselt andis ettevõte altkäemaksu Katari ametnikele.