Elon Musk kaitses ovaalkabinetis USA valitsuskulude kärpeid

Musk oli koos president Donald Trumpiga ovaalkabinetis ning kaitses oma osakonna tööd.

Musk kandis musta nokamütsi, millel seisis president Trumpi kuulus kampaanialoosung "Make America Great Again". Muskiga oli ovaalkabinetis kaasas veel tema väike poeg, kes vahepeal istus oma isa õlgadel.

Musk rääkiski siis oma plaanidest ning kritiseeris USA-s lokkavat bürokraatiat. Ta kirjeldas föderaaltöötajaid kui valimata valitsusharu, mis on põhiseadusega vastuolus ning millel on tema sõnul rohkem võimu kui ühelgi rahva poolt valitud esindajal, vahendas The Wall Street Journal.

Musk rääkis, et bürokraatide tegevus ei lähe kokku inimeste soovi ja tahtega. Musk võttis sihikule USA eelarvepuudujäägi ning ütles, et ilma kärbeteta ootab riiki ees maksejõuetus.

Musk tunnistas, et jagab mõnikord valeinformatsiooni. Ta kommenteeris enda jagatud valeväidet, et föderaalvalitsus saatis Gaza sektorisse 50 miljoni dollari väärtuses kondoome. Muski sõnul ei vasta see väide tõele ning tegelikult saadeti need kondoomid Mosambiiki.

Miljardär rääkis, et valitsussektoris käib suur maksumaksja raha laristamine ning tõi selle kohta siis ka näiteid.

Musk ütles, et DOGE on uurinud väidetavaid sotsiaalkindlustuspettusi. Miljardär väitis, et tema meeskond on leidnud juhtumeid, kus 150-aastased inimesed saavad sotsiaalkindlustushüvitist. Lisaks rääkis ta, et mõned föderaaltöötajad on kahtlaselt rikkad inimesed.

Multimiljardär tõi veel esile probleemi, mis pidurdab föderaaltöötajate pensionile jäämise tempot. Tema sõnul saab ühe kuu jooksul pensionile jääda maksimaalselt 10 000 inimest, sest kogu paberimajandus käib käsitsi. Seejärel lähevad vajalikud dokumendid kaevandusse.

"Seal on lubjakivikaevandus, kus hoiame kogu pensionile jäämisega seotud paberimajandust. Pärast teeme mõned pildid, piirav tegur on kaevandusšahti lifti liikumise kiirus, mis määrab ära, kui palju inimesi saab föderaalvalitsusest minna pensionile," rääkis Musk.

Muski tegevus tekitab nüüd USA-s suuri vaidlusi ja föderaalkohtunikud on seadnud kahtluse alla Valge Maja meetmete seaduslikkuse. Demokraadid hoiatavad põhiseadusliku kriisi eest.

Trump ise kiitis Muski ja tema osakonna tööd.

"Loodan, et kohtusüsteem võimaldab meil teha seda, mida peame tegema. Meid valiti muu hulgas just seetõttu, et leida üles kogu see pettus ja kuritarvitamine," ütles Trump.

Järgmisena kavatseb DOGE võtta sihikule USA haridusministeeriumi ning hakkab uurima ka Pentagoni kulutusi.