Trump avalikustab Epsteiniga seotud dokumendid

Trump määras töörühma juhtima vabariiklasest kongressisaadiku Anna Paulina Luna. Viimane teatas, et päevavalgele tuuakse dokumendid, mis hõlmavad koroonaviiruse päritolu, 11. septembri terrorirünnakuid, UFO-sid ja niinimetatud Epsteini "kliendinimekirja".

Luna ütles, et föderaalvalitsus on aastakümneid informatsiooni varjanud ja nüüd on aeg anda ameeriklastele vastuseid, vahendas The Times.

Juba eelmisel aastal tehti avalikuks mitmed Epsteiniga seotud nimed, kui kohtudokumendid New Yorgis kohtuniku otsusega avaldati. Avaldatud dokumentides olid nimetatud ka mitmed avaliku elu tegelased, sealhulgas prints Andrew, endine USA president Bill Clinton ja Trump ise.

Miski ei viita, et need viidatud inimesed on seotud Epsteini kuritegudega. Pole selge, kas Epsteini nimekiri toob päevavalgele ka uut informatsiooni.

Trump ise on öelnud, et läks Epsteiniga tülli juba 1990. aastatel. Tema sõnul pole ta kunagi külastanud Epsteini erasaart ega teadnud naiste ja tüdrukute seksuaalsest väärkohtlemisest mitte midagi.

Epstein suri juba 2019. aasta augustis New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Tema surma üle on palju spekulatsioone, kuid võimud peavad seda enesetapuks. Epstein oli laia profiiliga miljardär, kes suhtles rahvusvaheliselt tuntud ja väärikate inimestega.

Meedias lõi suuri laineid ka Epsteini kaasosalise Ghislaine Maxwelli kohtuprotsess. 2022. aastal mõistis USA kohus Maxwellile karistuseks 20-aastase vangistuse. Prokuröride sõnul osales Maxwell kümme aastat skeemis, mis aitas Epsteinil alaealisi tüdrukuid seksuaalselt kuritarvitada.