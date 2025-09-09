Kongress avaldas Trumpi väidetava kirja Epsteinile

USA Esindajatekoja demokraadid avalikustasid esmaspäeval seksuaalselt laetud sünnipäevakirja, mille Donald Trump väidetavalt saatis seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteinile enam kui 20 aastat tagasi. Valge Maja eitas koheselt selle autentsust.

Kiri, mille olemasolust teatas juba juulis ärileht Wall Street Journal (WSJ), näib olevat Trumpi allkirjastatud, kuid ta on seda eitanud ja öelnud, et seda ei eksisteeri. Avaldatud pildil on näha kirja, mis sisuliselt vastas WSJ artiklis esitatud kirjeldusele.

Alasti naisekeha joonistuse sees on kujuteldav vestlus Trumpi ja Epsteini vahel, mille all näib olevat Trumpi allkiri. Dialoogis nimetab Trump Epsteini oma sõbraks ja ütleb: "Olgu iga päev järjekordne imeline saladus."

Kiri on dateeritud kolm aastat enne seda, kui Epsteini seksuaalse väärkohtlemise süüdistused 2006. aastal avalikuks tulid.

Esindajatekoja järelevalvekomitee demokraatliku partei saadikud avaldasid kirja pärast seda, kui kongress sai Epsteini advokaatidelt 2003. aasta "sünnipäevaraamatu", Epsteini testamendi ja tema 2007. aastast pärineva kokkuleppe Florida prokuröridega.

Niinimetatud sünnipäevaraamatust pärit kiri anti esindajatekoja järelevalvekomiteele üle vastusena selle vabariiklasest esimehe James Comeri esitatud kohtukutsele ja demokraatide Sylvia Garcia ja Ro Khanna 25. juuli kirjale, milles kutsuti Epsteini pärandi valdajaid üles materjale esitama.

Hiljem avaldas komitee ka kogu sünnipäevaraamatu, mille skanneeritud lehekülgedelt selgus, et see kandis pealkirja "Esimesed viiskümmend aastat" ja oli jagatud kümneks osaks, sealhulgas Epsteini kaaslase ja abilise Ghislane Maxwelli kirjutatud proloog.

Nahkköites raamat, mis kingiti Epsteinile tema 50. sünnipäevaks, sisaldas kümneid seksuaalselt selgesõnalisi kirju ja pilte, alates tüdruksõprade joonistustest Epsteinist basseini ääres massaaži saamas kuni fotodeni lõvidest ja sebradest, kes seksivad.

Raamatusse kaastöö teinute hulgas olid Bill Clinton, miljardär Leon Black, Harvardi õigusteaduskonna professor ja endine Trumpi jurist Alan Dershowitz, nüüdne Suurbritannia suursaadik USA-s Peter Mandelson ja Les Wexner.

Väidetavalt Clintonilt pärit sõnumis kiidetakse Epsteini tema lapseliku uudishimu ja soovi eest midagi muuta, samas kui Greenberg kirjutas väidetavalt: "Jeffreyga töötamine on olnud rõõm ja tema meteoorilise edu jälgimine on mulle palju kaudset elevust tekitanud."

Trumpi leer eitab

Valge Maja ei kommenteerinud kirja kohe, kuid ametnikud püüdsid kirja autentsust kahtluse alla seada. Kommunikatsiooniosakonna asejuht Taylor Budowich vihjas X-is tehtud postituses, et kirjal olev Trumpi allkirja teistsugune versioon näitab, et kiri või allkiri on võltsitud.

"News corp-il on aeg tšekiraamat avada, see pole tema allkiri. LAIM!" kirjutas Budowich, viidates laimuhagile, mille Trump esitas Wall Street Journali emaettevõtte News Corpi vastu selle algse loo pärast.

Samas märgib väljaanne The Guardian, et kuigi Trump on viimasel ajal allkirjastamisel kirjutanud nii oma ees- kui ka perekonnanime, kasutas ta aastaid allkirjades ainult oma eesnime, stiliseeritult viimasest tähest algava joonega – ja Trumpi allkiri 1995. aasta kirjal sarnanes väga Epsteinile saadetud sedelil leiduvaga.

Trump on eraldi eitanud figuuri joonistamist või Epsteinile sedeli kirjutamist. "President Trumpi väidetav kiri Epsteinile oli VÕLTSING," ütles ta juulis. "Need ei ole minu sõnad, ei ole minu kõneviis," lisas ta.

Hiljem esitas Trumo laimuhagi Journali reporterite, kirjastaja Dow Jonesi ja News Corp. vastu. Vastuseks teatas Dow Jonesi pressiesindaja, et organisatsioon usub täielikult oma reportaažide täpsust ja korrektsust. Hagis nõutakse 10 miljardit dollarit kahjutasu ja nimetatakse konkreetselt meediamoguli Rupert Murdochi.

Samal ajal on Trumpi administratsioon pidevalt muutnud oma seisukohta Epsteiniga seotud failide avaldamise või nende olemasolu osas.

Epsteini juhtum, kes tegi 2019. aastal vanglas enesetapu, on Trumpile poliitilist peavalu tekitanud pärast seda, kui paljud tema toetajad võtsid omaks hulga vandenõuteooriaid süüdimõistetud seksuaalkurjategija ümber.

Esindajatekoja järelevalvekomisjoni vabariiklased avaldasid eelmisel nädalal enam kui 33 000 lehekülge Epsteiniga seotud faile, et ära hoida hääletust, mis oleks sundinud edasisi avalikustamisi. Epsteini ohvrid ja mõned kongressi liikmed on aga endiselt rahulolematud. Esindajatekoja demokraadid ütlesid esmaspäeval X-is Trumpile viidates: "Mida ta varjab? Avalikustage toimikud!"

Pärast pikka vihjet, et toimikud sisaldavad kahjulikku teavet, muutis Trump pärast Valgesse Majja naasmist oma kurssi. Ta on korduvalt nimetanud seda asja demokraatide juhitud pettuseks.