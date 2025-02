Meedia: Läti peaminister võib viia ellu valitsusremondi

Uue Ühtsuse parlamendisaadik Ainars Latkovskis ütles Läti televisioonile, et olukord on sealmaal, kus muutust on vaja.

"Ma ütlen üsna selgelt, et meil on transpordiministeeriumi vastutusalasse kuuluvate küsimustega väga raske. Peame vaatama, kas meil on vaja uut tugevat ministrit, kes suudab otsuseid ellu viia ja neid vastu võtta," ütles Latkovskis.

Transpordiministeeriumi portfell kuulub erakonnale Progressiivid ning hetkel on ministeeriumi eesotsas Kaspars Briškens. Progressiivid on varem öelnud, et Briškens tagab valitsuse stabiilsuse. Selleks, et Progressiivid ei lahkuks valitsusest, võivad ka kaks ülejäänud koalitsiooniparteid kutsuda tagasi ühe või isegi kaks ministrit, vahendas LSM.

"Peaministril on õigus hinnata kõiki ministreid, nagu ka fraktsioone. Hindame kõiki ministreid alates rahandusminister Arvils Ašeradensist (Uus Ühtsus) kuni hoolekandeminister Uldis Auguliseni (Roheliste ja Põllumeeste Liit). Me kõik tahame, et see koalitsioon jätkaks tööd kuni järgmiste parlamendivalimisteni," ütles Progressiivide fraktsiooni juht Andris Šuvajevs.

Ka Roheliste ja Põllumeeste Liit tahab seniste koalitsioonipartneritega valitsuses tööd jätkata. Kui üks opositsioonipartei peaks liituma valitsusega, oleks tegemist juba uue koalitsiooniga ning valitsust ootaks ees usaldushääletus, vahendas LSM.