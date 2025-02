Vance süüdistas Euroopa poliitilist eliiti valijate huvide eiramises

USA asepresident J.D. Vance pidas reedel kõne Müncheni julgeolekukonverentsil ning ütles, et sõnavabadus on Euroopas taandumas. Ta leidis, et kohalikud peavoolu poliitikud eiravad valijate huve ning kutsus Euroopat üles muutma oma rändepoliitikat.

Vance süüdistas Euroopa liidreid demokraatlike väärtuste õõnestamises ja võttis sihikule EL-i katsed reguleerida vihakõnet ning libainformatsiooni levikut. Samuti võrdles ta Rumeenia presidendivalimiste tühistamist kommunismiaegse perioodi praktikaga.

"Kui ma täna Euroopat vaatan, pole selge, mis juhtus mõne külma sõja võitjaga," teatas Vance.

Vance kaitses ka kriitika alla sattunud Elon Muski, kuna viimast süüdistatakse Euroopa siseasjade sekkumises.

"Kui Ameerika demokraatia suudab 10 aastat Greta Thunbergi sõimamist üle elada, võite teie, paar kuud Elon Muski üle elada," teatas Vance.

Vance ütles, et Euroopa peab aktsepteerima eliidivastaseid poliitilisi jõude ja võttis sihikule niiöelda tulemüüri, mille raames peavooluparteid keelduvad koostööst parempopulistidega.

Vance tahtis teada, mille eest eurooplased seisavad ja mille eest nad end kaitsevad. Tema sõnul ei peaks Euroopa liidrid oma valijaid kartma ning kutsus neid üles kuulama seda, mida inimesed neile ütlevad.

Seejärel kutsus ta Euroopa riike üles muutma kurssi rändeküsimustes. Ta viitas neljapäeval Münchenis toimunud sündmustele, kui 24-aastane afgaanist varjupaigataotleja sõitis rahva sekka ning tema rünnaku tagajärjel sai vigastada 36 inimest.

"Kui palju kordi peame me neid kohutavaid tagasilööke taluma, enne, kui me kurssi muudame ja oma jagatud tsivilisatsiooni uuele rajale juhime?" rääkis Vance.

Tema sõnul tahavad ka valijad sisserände vähenemist ning seepärast toimus ka Brexit.

"Ja üha enam üle kogu Euroopa hääletatakse poliitiliste jõudude poolt, kes lubavad teha lõpu kontrolli alt väljunud rändele," teatas Vance.

Tema sõnul on Euroopas sõnavabadus taandumas ning see on suurem oht kui Venemaa sõjaline agressioon.

"Oht, mille pärast mina Euroopa puhul kõige rohkem muretsen, ei ole Venemaa. See ei ole Hiina ega ükski teine välistegur. See oht, mille pärast ma muretsen, tuleb seest. See on Euroopa ühe kõige fundamentaalsema väärtuse taandumine. Suurbritannias ja kogu Euroopas on sõnavabadus, kardan ma, taandumas", ütles Vance.

Vance teatas veel, et Euroopa peab oma kaitsekulutusi suurendama.

"Ma arvan, et see on oluline osa koos alliansis olemisest, et eurooplased suurendavad oma panust, samas kui Ameerika keskendub neile maailma paikadele, mis on suures ohus," ütles Vance.

Samuti viitas ta Donald Trumpi hiljutisele valimisvõidule ning ütles, et nüüd on linnas uus šerif.

"Linnas on uus šerif ja Donald Trumpi juhtimisel ei pruugi me teie seisukohtadega nõustuda, kuid me võitleme, et kaitsta teie õigust neid linnaväljakul esitada. Nõustuge või mitte," ütles Vance.