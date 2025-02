Otse kell 14: õiguskomisjon arutab kirikute ja koguduste eelnõu

Õiguskomisjoni esimehe Andre Hanimägi (SDE) sõnul soovitakse eelnõuga tagada, et Eestis tegutsevaid usuorganisatsioone ei juhiks isikud või ühendused, kes kujutavad ohtu Eesti riigi julgeolekule, põhiseaduslikule või avalikule korrale, toetavad sõjalist agressiooni või kutsuvad üles sõjale, terrorikuriteole või vägivallale.

"Eelnõuga ei keelata ühtegi usundit ning eesmärk ei ole koguduste või kirikute sulgemine. Kuna muudatused on tekitanud aga palju küsimusi, on hea need avalikult ja läbipaistvalt läbi arutada," lausus Hanimägi.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) esindajad on esitanud eelnõule oma arvamuse, milles avaldavad muret, et pärast seaduse muutmist ei saa Vene õigeusku praktiseerivad usulised ühendused enam Eestis tegevust jätkata. Komisjoni ette on jõudnud ka samasisuline kollektiivne pöördumine ja Kuremäe kloostri nunnade palvekiri, et riigikogu seda seadust vastu ei võtaks.

"Kuulame osapooled komisjonis ära ning kolmapäeval saab riigikogu täiskogu anda oma hinnangu, kas eelnõuga liigutakse edasi või mitte," selgitas Hanimägi.

Valitsuse algatatud kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõuga täpsustakse usuliste ühenduste tegevusele ja juhtimisele seatud nõudeid, et seeläbi tõkestada ka vaenulikku mõjutustegevust ja desinformatsiooni.

Eelnõu kohaselt ei tohi Eestis tegutsev kirik, klooster või kogudus oma tegevuses olla juhitud ega põhikirja kaudu või majanduslikult olla seotud välisriigis asuva juhtorgani, vaimuliku keskuse, vaimuliku juhi või ühendusega, kes kujutab ohtu Eesti riigi julgeolekule, avalikule või põhiseaduslikule korrale. Sellist seost ei saa olla ka sõjale, terrorikuriteole, vägivallale kutsuva või sõjalist agressiooni toetava isiku või institutsiooniga. Kirikutel ja kogudustel, kellel on vaja põhikiri ja tegevuspõhimõtted seadusega kooskõlla viia, on selleks seaduse jõustumisest aega kaks kuud.

Istungile on kutsutud siseministeeriumi usuasjade ja kodanikuühiskonna osakonna nõunikud Ilmo Au ja Ringo Ringvee, Eesti Kirikute Nõukogu asepresident Erki Tamm ja täitevsekretär Vilver Oras, Tartu ülikooli usuteaduskonna asejuhataja, kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets, Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku teoloogilise instituudi juhataja Tauri Tölpt, Augsburgi Usutunnistuse Seltsi esindaja teoloogiadoktor Veiko Vihuri, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku piiskop Daniel ning Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ja Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalse Naiskloostri lepingulised esindajad vandeadvokaadid Steven-Hristo Evestus ja Artur Knjazev.

Samuti on istungile kutsutud kollektiivse pöördumise "Peatada kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlus ning kaasata seaduse muutmise vajalikkuse hindamiseks asjassepuutuvad isikud ja institutsioonid" esindajad Natalja Paško ja Ljudmilla Bariševski.