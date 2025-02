Sõja 1091. päev: Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 139 lahingut

Oluline teisipäeval, 18. veebruaril kell 22.05:

- Zelenski kutsus õiglastele rahukõnelustele Euroopa ja Türgi osalusel;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 139 lahingut;

- BBC ja Mediazona tuvastasid üle 93 000 Ukrainas hukkunud Vene sõduri;

- Dnipropetrovski oblastis sai mürsurünnakus viga kaheksa inimest;

- Vene droon tabas Kirovogradi oblastis korruselamut;

- Kiievit raputasid plahvatused;

- Allikas: Meloni kahtleb Euroopa üksuste paigutamises Ukrainasse;

- Venemaa teatas viie Ukraina drooni hävitamisest;

- ÜRO ametnik: Ukraina rahuleping peab austama territoriaalset terviklikkust;

Zelenski kutsus õiglastele kõnelustele Euroopa ja Türgi osalusel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et mis tahes läbirääkimised sõja lõpetamise üle peavad olema õiglased ja hõlmama Euroopa riike, nende seas Türgit.

"Ukraina, Euroopa kõige laiemas mõttes – see tähendab Euroopa Liitu, Türgit ja Suurbritanniat – peaks olema seotud meie maailmajao saatust puudutavate kõnelustega ja vajalike julgeolekutagatiste välja töötamisega koos Ameerikaga," ütles Zelenski pressikonverentsil Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 139 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 139 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

"Kokku toimus viimase 24 tunni jooksul 139 kokkupõrget," teatas Ukraina relvajõudude peastaabi pressiesindaja Andri Kovaljov teisipäeva hommikul.

Pokrovski suunas lõid Ukraina kaitsjad viimase 24 tunni jooksul tagasi 55 agressori kallaletungi Mõroljubivka, Elizavetivka, Promjeni, Lõssivka, Novoukrainka, Pištšanõ, Kotlinõi, Udatšnõi, Uspenivka, Nadiivka, Jaseni ja Andriivka piirkonnas.

Novopavlivske suunal tõrjusid Ukraina kaitsjad 23 sissetungijate rünnakut Novosilka, Rivnepoli, Novõ Komari piirkonnas ning Konstantinopoli ja Burlatske suundadel.

Kupjanski suuna toimus viimase ööpäeva jooksul kümme vaenlase rünnakut. Ukraina kaitsejõud tõrjusid vaenlase rünnakud Topoli, Petropavlivka, Hluškivka, Zagrõzove asulate lähedal ja Novoosinovo suunas.

Lõmani suunas ründas Vene armee kuus korda. See üritas edasi liikuda Zaretšnõi ja Jampolivka lähedal.

Kramatorski suunas tegi vaenlane kuus rünnakut Ukraina vägede positsioonidele Tšassiv Jari piirkonnas. Need kõik löödi tagasi.

Möödunud ööpäeva jooksul ründasid venelased Toretski suunas Ukraina üksusi viiel korral.

Harkivi suunal püüdis vaenlane kaks korda tulutult edasi liikuda Vovtšanski piirkonnas.

Mujal oli rünnakuid vähem.

Venemaa Kurski oblastis tõrjusid Ukraina sõdurid möödunud ööpäeva jooksul 13 Venemaa rünnakut ning vaenlane andis ka 27 õhulööki, kasutades 30 õhutõrjekahurit ja 573 mürsku, millest 11 tuli MLRS-ilt.

Peastaabi pressiesindaja andis ka teada, et uuendatud info kohaselt tulistas vaenlane esmaspäeval Ukraina üksuste ja asulate positsioonide vastu ühe raketi ja korraldasid 71 rünnakut lennukitelt, lastes Ukraina positsioonide pihta kaks raketti ja 99 liugpommi. Lisaks saatis vaenlane Ukraina suunas 2923 kamikaze-drooni. Vene armee tulistas Ukraina pihta ka umbes 5000 mürsku, neist 93 mitmikraketiheitjatest.

Kovaljov märkis, et vaenlane sooritas õhulööke eelkõige Harkivi oblastis Veterinarne, Ohrimivka asulates, Kostjantõnivka, Pokrovski, Oleksiivka, Kostjantõnopoli, Bahatõri, Ivano-Pillia, Dniproenergija asulate piirkondades Donetski oblastis ja Huliaipole piirkonnas Zaporižžja oblastis.

Allikas: Meloni kahtleb Euroopa üksuste paigutamises Ukrainasse

Itaalia peaminister Giorgia Meloni kahtleb Euroopa üksuste paigutamises Ukrainasse, ütles valitsusallikas teisipäeval pärast seda, kui valitsusjuht osales koos teiste Euroopa liidritega esmaspäeval Pariisis erakorralistel kõnelustel.

Itaalia peaminister rõhutas ka USA kaasamise tähtsust mis tahes aruteludesse Ukraina ja Euroopa julgeoleku üle, öeldes, et kohtumine ei tohi olla Trumpi-vastane algatus.

BBC ja Mediazona tuvastasid üle 93 000 Ukrainas hukkunud Vene sõduri

Briti rahvusringhääling BBC ja Vene sõltumatu väljaanne Mediazona on tuvastanud 93 641 Venemaa sõduri nimed, kes on Vene vägede täiemahulise agressiooni käigus Ukrainas surma saanud.

Pärast samade meediaväljaannete viimast sarnast kokkuvõtet jaanuari lõpus on hukkunute nimekirja lisatud 2582 Vene sõduri nimed.

Kokkuvõtte koostanud väljaannete ajakirjanikud märkisid, et tegelikud arvud on tõenäoliselt oluliselt suuremad, kuna nende kontrollitud teave pärineb avalikest allikatest, nagu järelehüüded, sugulaste postitused, piirkondlikud meediaaruanded ja kohalike võimude avaldused.

Kinnitatud hukkunute arv hõlmab nüüd 22 000 vabatahtlikku, 15 600 värvatud vangi ja 10 700 mobiliseeritud sõdurit, teatasid meediaväljaanded. Samuti on kinnitatud, et hukkunud on üle 4700 ohvitseri. Meediast selgus ka, et hukkunute seas oli üheksa kindralit ja 500 alampolkovniku (lääne mõistes kolonelleitnant – toim.) ja polkovniku (koloneli – toim.) auastmega sõjaväelast.

Ülevaate koostanud ajakirjanikud märkisid, et sõjas on kadunuks jäänud vähemalt 12 000 Vene sõdurit.

Venemaa on viimastel kuudel saavutanud edu Ida-Ukrainas ja mõnel määral ka Kurski oblastis, kuhu on tunginud Ukraina üksused, kuid see on saavutatud suurte inimkaotustega.

President Volodõmõr Zelenski ütles 15. veebruaril Müncheni julgeolekukonverentsil peetud kõnes, et sõjas on hukkunud ligi 250 000 Vene sõdurit, sealhulgas ligi 20 000 sõdurit ainuüksi lahingutes Venemaa Kurski oblasti pärast.

Moskva ei avalda oma ohvrite arvu, kuigi kaitseministeeriumi ametnik ütles detsembris kogemata, et sai 48 000 taotlust kadunud sõdurite tuvastamiseks.

16. veebruaril NBC-le antud intervjuus ütles Zelenski, et lahinguväljal on hukkunud üle 46 000 Ukraina sõduri ja 380 000 vigastatud.

17. veebruari seisuga on Venemaa pärast täiemahulise invasiooni algust kaotanud kokku 859 920 sõdurit, teatas Ukraina kindralstaap. Hinnang, mis on üldjoontes kooskõlas Lääne luureagentuuride hinnangutega, hõlmab tõenäoliselt hukkunuid, vangistatud, haavatuid ja teadmata kadunuid.

Dnipropetrovski oblastis sai mürsurünnakus viga kaheksa inimest

Dnipropetrovski oblastis Nikopoli rajoonis sai esmaspäeval Vene suurtükirünnakus vigastada seitse inimest.

Dnipropetrovski oblasti sõjaväevalitsuse juht Serhii Lõssak kirjutas sotsiaalmeedias, et venelased tulistasid esmaspäeval hiliste õhtutundideni raskesuurtükkidest Nikopoli rajooni Marhanetska kogukonna külasid.

Tema sõnul sai ööpäeva jooksul piirkonnas vigastada kokku kaheksa inimest.

Üks naine sai esmaspäeval toimunud rünnaku ajal vigastada Tšervonohrihorivska kogukonnas, märkis Lõssak.

Lõssak kirjutas ka, et Ukraina õhutõrje tulistas ööl vastu teisipäeva oblasti kohal alla kaks vaenlase drooni.

Vene droon tabas Kirovogradi oblastis korruselamut

Vene relvajõudude ründedroon tabas ööl vastu teisipäeva Ukraina Kirovogradi oblastis korruselamut, tekitades vigastusi kolmele inimesele.

Dolinskaja linnas tabamuse kortermajas said kannatada ema ja tema kaks last, teatas piirkonna sõjaväe administratsiooni juht Andrei Raikovitš. Neile osutati koheselt arstiabi, vanem lastest haiglaravi ei vajanud.

Kiievit raputasid plahvatused

Kiievi linnavõim teatas esmaspäeva õhtul linna tabanud droonirünnakust ning õhutõrje tegevusest.

Kiievi linnapea Vitali Klitško märkis, et Svjatosõnski rajoonis allakukkunud Vene droonirusud süütasid tulekahju ühe tööstusrajatise territooriumil. Samuti süttisid autod lähedal asuva elumaja hoovis. Teatati tulekahjust ka ühes laos.

Venemaa teatas viie Ukraina drooni hävitamisest

Vene õhutõrje tulistas ööl vastu teisipäeva Voroneži ja Belgorodi oblasti kohal alla viis Ukraina relvajõudude drooni, teatas Venemaa kaitseministeerium.

"Neli mehitamata õhusõidukit Voroneži oblasti territooriumi kohal ja üks mehitamata õhusõiduk Belgorodi oblasti kohal," öeldakse sõnumis.

ÜRO ametnik: Ukraina rahuleping peab austama territoriaalset terviklikkust

Kõik Ukrainas rahu kehtestamist puudutavad lepingud peavad austama riigi suveräänsust, iseseisvust ja territoriaalset terviklikkust vastavalt ÜRO põhikirjale ja rahvusvahelisele õigusele, toonitas ÜRO peasekretäri asetäitja Miroslaw Jenča.

Jenča rääkis sel teemal esmaspäeval ÜRO Julgeolekunõukogu istungil ja rõhutas korduvalt, et diplomaatilised jõupingutused peavad keskenduma õiglase ja püsiva rahu tagamisele.

"ÜRO julgustab dialoogi kõigi sidusrühmade vahel ja tervitab kõiki tõelisi jõupingutusi ja algatusi Ukraina ja Venemaa täielikul osalusel, mis leevendaksid sõja mõju tsiviilelanikele ja leevendaksid konflikti," ütles ametnik.

Jenča kordas ka peasekretär António Guterrese seisukohta, et iga rahule suunatud lahendus peab austama Ukraina suveräänsust, iseseisvust ja territoriaalset terviklikkust kooskõlas ÜRO põhikirja, rahvusvahelise õiguse ja Peaassamblee resolutsioonidega.

"Samuti on vaja selle tagamiseks, et konflikt ei korduks ega eskaleeruks, Ukraina ja kogu piirkonna jaoks tõelist poliitilist tahet ja selle mitmemõõtmelise keerukuse mõistmist," jätkas diplomaat.

USA Ukraina ja Venemaa erisaadik Keith Kellogg teatas esmaspäeval, et keegi ei suru Ukrainale rahulepingut peale. Kellogg toonitas, et keegi ei sunni kokkulepet peale suveräänse riigi valitud juhile.