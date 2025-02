Valimised Saksamaal: Merz ja Scholz koos valitsusse ei lähe

Küsitlused viitavad, et CDU võidab valimised ning Merz võtab lähiajal üle Saksamaa juhtimise. Võimalik, et CDU ja SPD saavad pärast valimisi kahekesi valitsuse teha. Ajakirjanikud uurisid seetõttu esmaspäeval, kas nad (Merz ja Scholz) võivad koos minna samasse valitsusse, vahendas Bloomberg.

"See on midagi, mida me mõlemad peame ebatõenäoliseks," vastas Merz. Ka Scholz ütles, et näeb asja samamoodi.

"Ma tahan jääda kantsleriks, tema tahab selleks saada ja valijad siis otsustavad," ütles Scholz.

See tähendab, et kui Merz võidab valimised, siis võib Scholz lahkuda suurest poliitikast. SPD peab siis leidma uue liidri, kes võiks võtta juhtiva rolli CDU ja SPD võimalikus koalitsioonis.

Bloombergi teatel võib nende seas olla ka kaitseminister Boris Pistorius, kes on praegu üks Saksamaa populaarsemaid poliitikuid. Läbi on käinud ka Rolf Muetzenichi nimi, viimane saab ka Merziga hästi läbi.

Kolmapäeval toimub ka teine ja viimane Saksa kantslerikandidaatide debatt Merzi ja Scholzi vahel. Juba pühapäeval lähevad sakslased parlamenti valima.

CDU (Kristlik-Demokraatlik Liit) on praegu ülekaalukalt riigi populaarseim partei ning erakonna toetus on ligi 30 protsenti. Populaarsuselt teine on aga opositsiooni kuuluv parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD), mille toetus on ligi 20 protsenti. Kõik peavooluparteid on välistanud koostöö parempopulistidega.

Kantsler Olaf Scholzi kodupartei SPD on langenud kolmandale kohale ning SPD toetus on umbes 16 protsenti. SPD praeguse koalitsioonipartneri roheliste toetus on umbes 13 protsenti.