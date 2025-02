Algas kohtuprotsess võltsimises süüdistatava Saarde volikogu liikme üle

Prokuratuuri süüdistuse kohaselt võltsis Heli Juhkamsoo aastatel 2019 kuni 2021 Kilingi-Nõmme vabaajakeskuse juhina töötades tööaja arvestuse tabeleid.

"Heli Juhkamsood süüdistatakse selles, et tema, olles Kilingi-Nõmme vabaajakeskuse juhataja alates novembrist 2019 kuni juunini 2021, esitas Saarde valla raamatupidamise tööaja arvestuse tabeleid, millesse märkis koristaja nime, kes tegelikult koristustööd ei teinud ja koristajana tegutses keskuses hoopis teine inimene ehk pani toime ametialase võltsimise. /.../ Lisaks ametialasele võltsimisele on esitatud sama teo ulatuses ka süüdistus selles, et ta kasutas võltsitud dokumenti ehk see, et ta esitas selle võltsitud dokumendi Saarde valla raamatupidamisele," selgitas majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokurör Helga Aadamsoo.

Heli Juhkamsoo kaitsja Märt Mürgi sõnul on süüdistus alusetu.

"Seal on täpsemalt tegemist sellise olukorraga, kus vald võttis tööle ühe inimese vabaajakeskusesse koristama, samal ajal teades, et tegelikult hakkab teine inimene koristama. Ja kogu aeg on koristamine toimunud, palk on makstud, aga on kindlasti olukord, kus palka maksti ühele inimesele, tööd tegi teine inimene. Keegi mingit kahju saanud ei ole. Aga nüüd on paraku selle peale alustatud menetlus, kas oleks pidanud kohe nii-öelda õige inimese tööle vormistama või mitte. Aga siin oluline rõhutada seda, et töölepingut ei sõlminud mitte Heli Juhkamsoo, vaid vald," rääkis Mürk.