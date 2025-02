Trump nimetas Zelenskit diktaatoriks

Kui teisipäeval süüdistas Trump Ukrainat sõja puhkemises, siis kolmapäeval nimetas ta Zelenskit diktaatoriks.

"Zelenski tunnistab, et pool talle saadetud rahast on kadunud. Ta keeldub valimistest, on Ukraina küsitlustes väga madalal tasemel ja ainus, milles ta hea oli, oli Bideniga mängimine," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

"Diktaator ilma valimisteta, Zelenskil on vaja kiiresti tegutseda, muidu ei jää talle enam riiki alles," kirjutas Trump.

Trump väitis ka, et peab edukalt Venemaaga läbirääkimisi sõja lõpetamise üle. "Kõik tunnistavad, et ainult Trump ja Trumpi administratsioon saavad seda teha. [USA endine president] Biden pole kunagi proovinudki, Euroopal pole õnnestunud rahu tuua," kirjutas ta.

Ta märkis, et Zelenski tahab vaid abipakette töös hoida.

"Ma armastan Ukrainat, kuid Zelenski on teinud kohutavat tööd, tema riik on purunenud ja miljonid on asjatult surnud – ja nii see jätkub…"

Zelenski: Trump elab väärinforuumis

Zelenski süüdistas varem kolmapäeval Trumpi väärinforuumis elamises, kuna Trump väitis, et Ukraina presidenti toetab vaid neli protsenti rahvast.

Trump leidis, et Ukrainas tuleks korraldada presidendivalimised, ehkki sõjaseisukorras on need keelatud, ja väitis, et Zelenski toetus on langenud nelja protsendini.

Zelenski toetus on aga 57 protsenti näitavad kolmapäeval avaldatud arvamusuuringu tulemused.

Kiievi Rahvusvahelise Sotsioloogiainstituudi 1000 inimest hõlmanud telefoniküsitlus näitas aga, et 57 protsenti vastanuist usaldab Zelenskid, 37 protsenti ei usalda ja ülejäänud ei osanud öelda.

Küsitlusest selgus, et Zelenski toetus on pärast detsembris läbi viidud eelmist küsitlust viie protsendi võrra kasvanud, ehkki rindel on Ukraina väed kandnud kaotusi.

Pärast Venemaa sissetungi tõusis Ukraina presidendi toetus 2022. aasta märtsis 90 protsendile, ütles instituut ja lisas, et ka praegu on tema usaldus suhteliselt kõrge.

Trumpi avaldused meenutavad Venemaa president Vladimir Putini väiteid, et Zelenski ei ole seaduslik president.

Ukraina seadustega on presidendivalimised sõjaseisukorra ajal keelatud, rahu olukorras oleks Zelenski ametiaeg lõppenud eelmise aasta mais.

Kriitikud on osutanud vasturääkivusele Ukraina põhiseaduses, mis ütleb, et ükski president ei tohi olla ametis rohkem kui ühe viieaastase ametiaja, kuid et president peab olema ametis, kuni talle leitakse järglane.

Zelenski on väitnud, et valimiste läbiviimine ei ole võimalik, sest miljonid ukrainlased elavad välismaal või võitlevad rindel ja julgeolekuoht on liiga suur.

Arvamusküsitluse läbiviijad ütlevad, et Ukraina ühiskonna enamus on seisukohal, et valimised tuleb läbi viia pärast sõda.

Trump elab väärinforuumis, ütles Zelenski kolmapäeval vastuseks Trumpi väitele.

"Kahjuks elab president Trump, keda me ameerika rahva juhina väga austame, selles väärinforuumis," ütles Zelenski Kiievis ajakirjanikele ja süüdistas Moskvat Trumpi eksitamises.

Zelenski heitis Trumpile ette ka Vene presidendi Vladimir Putini rahvusvahelisest isolatsioonist päästmist.

Zelenski eitas Trumpi väidet, et USA toetas riiki 500 miljardi dollari ulatuses

Ukraina sõjaaegsed sõjalised kulutused ulatuvad 320 miljardi dollarini, millest USA ja Euroopa Liit on andnud riigile 200 miljardit dollarit kaitsetoetuseks, ütles Zelenski.

"Ukraina rahvas kattis 120 miljardit dollarit, USA ja EL – 200 miljardit dollarit. Me räägime relvadest, see on relvapakett, mille väärtus on 320 miljardit dollarit," lausus Zelenski Kiievis pressikonverentsil.

Trumpi väitis varem, et Kiiev on "sisuliselt" nõustunud, vahetama Ukraina haruldasi muldmetalle USA abi vastu. Tehingu väärtus on väidetavalt 500 miljardit dollarit.

Trump on ka korduvalt esitanud põhjendamatuid ja vastukäivaid väiteid abi väärtuse kohta, mida USA on Ukrainale alates 2022. aastast osutanud.

"Kokku andis USA meile relvi umbes 67 miljardit dollari eest ja eelarvetoetust saime 31,5 miljardit dollarit," ütles Zelenski ja lisas, et Ukraina on antud toetuse eest tänulik. "Kuid see ei küündi 500 miljardi dollarini, ja ei saa öelda, et andke meile tagasi 500 miljardi dollari eest mineraale – see pole tõsine arutelu."

Zelenski kordas, et Ukraina on valmis arutama USA pakutud loodusvarade kokkulepet seni, kuni Washington annab julgeolekugarantiid.

USA rahandusminister Scott Bessent edastas lepingu Zelenskile 12. veebruaril, kuid Ukraina keeldus alla kirjutamast, kuna dokument ei sisaldanud selgeid julgeolekutagatisi.