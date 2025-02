Ringkonnakohus tunnistas Martin Repinski kelmuses süüdi

Tallinna ringkonnakohus tühistas osaliselt Harju maakohtu otsuse, rahuldas prokuratuuri apellatsiooni ja tunnistas Martin Repinski süüdi kelmuse süüdistuses seoses riigikogu kantselei hüvitatud elamiskuludega.

Kohus mõistis Repinskile karistuseks ühe aasta ja kuus kuud vangistust, mida ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane kahe aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Ringkonnakohus korrigeeris riigilt Repinski kasuks valitud kaitsjale välja makstud menetluskulu otsustust ja mõistis riigilt välja 32 826.80 eurot. Ülejäänud summa ehk 17 000 eurot jääb Repinski kanda.

Ringkonnakohus jättis muutmata maakohtu õigeksmõistva otsuse usalduse kuritarvitamise ja omastamise süüdistuses. Ringkonnakohus nõustus neis süüdistustes maakohtu otsuses toodud seisukohtadega ja jättis selles osas prokuratuuri apellatsiooni rahuldamata.

Ringkonnakohus leidis erinevalt maakohtust, et uuritud tõendite alusel saab väita, et Repinski lõi eluasemekulude hüvitise saamise eesmärgil riigikogu kantseleile esitatud andmetega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse. Repinski eksitas riigikogu kantseleid, et tal on õigus riigikogu liikme staatuse seaduse alusel saada eluasemekulude hüvitist, millest tingituna kandis riigikogu kantselei Repinskile üle 12 119.56 eurot.

Riigikogu kantselei tsiviilhagi 12 119.56 euro nõudes seoses Repinskile eluasemekuludega hüvitamisega saatis ringkonnakohus uueks arutamiseks Harju maakohtule teises koosseisus.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ja sellele võib esitada kassatsiooni riigikohtule 30 päeva jooksul.

Eelmise aasta augustis mõistis Harju maakohus Martin Repinski usalduse kuritarvitamises, kelmuses ja omastamises õigeks, ent ühes omastamise episoodis lõpetas kriminaalmenetluse, kuna teos võivad esineda väärteo tunnused.

Repinski süüdistus kelmuses seisnes selles, et riigikogu liikmena töötades esitas Repinski taotluse hüvitada tema elukoha üürikulu, kuid süüdistuse kohaselt ta tegelikult kuluhüvitise taotlusesse märgitud aadressil ei elanud ega tasunud selle aadressiga seotud üüri.

Repinski kasutuses oli ka riigikogu liikme tööga seotud kütusekulude hüvitamiseks kütusekaart. Omastamise süüdistuse kohaselt ostis ta ise ja lubas ka teistel osta 2021. aasta novembrist kuni 2022. aasta aprillini kütusekaardiga kokku 459 liitrit diislit, mis ei olnud riigikogu liikme tööga seotud.

Usalduse kuritarvitamise süüdistus seisnes selles, et töötades Jõhvi vallavanemana määras Repinski 2019. aasta märtsis kolmele omal soovil teenistusest lahkunud ametnikule põhjendamatult kuue kuu palga suurused lahkumishüvitised.