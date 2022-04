Politsei algatas Martin Repinski suhtes kriminaalmenetluse

Politsei alustas uurimist riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni laekunud kuriteoteate alusel. Avalduses paluti kontrollida Repinski kuluhüvitiste kasutamist kütuse ja eluasemekulude kompenseerimiseks.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepa sõnul otsustas politsei pärast avalduse läbi vaatamist asjaolude täpsemaks väljaselgitamiseks alustada kriminaalmenetlust. "Riigikogu liikmetele on ette nähtud kulude kompenseerimine vastavalt seadusele ning kuluhüvitiste korrale. Praegusel juhul peame vajalikuks alustada uurimist, et välja selgitada, kas Repinski on hüvitiste küsimisel toiminud seaduspäraselt ja esitanud õigeid andmeid. Ei saa välistada, et reeglid hüvitiste osas võivad olla kohati puudulikud ja võimaldada pahatahtlikku ära kasutamist, kuid ka sellisel juhul ei ole taoline käitumine avaliku rahaga eetiline ega vastutustundlik," sõnas Kübarsepp.

Kriminaalmenetlust alustati karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb omastamist.