Tallinnas muutub elektriautode parkimise kord

Pealinna tasulises piirkonnas saavad edaspidi tasuta parkida ainult need elektriautod, mille omaniku või vastutava kasutaja rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinna linn.

Abilinnapea Kristjan Järvan ütles, et muudatuse eesmärk on tagada autoomanike võrdne kohtlemine. "Uue automaksu kehtima hakkamise ajal on keeruline põhjendada, miks teiste omavalitsuste elanike elektriautod võiksid kesklinnas tasuta parkida. Usun, et Tallinna lähivaldade elanikud suudavad ka edaspidi oma elektriautole parkimist Tallinnas lubada," kommenteeris Järvan otsust.

Siiani on elektriautode tasuta parkimisluba väljastatud nii Tallinna elanikele, juriidilistele isikutele kui ka nendele elanikele, kelle registreeritud elukoht on hoopiski Tallinnast väljas.

Eelnõu seletuskirjas selgitatakse, et süsinikdioksiidivaba heitega sõidukite arv on plahvatuslikult kasvanud. 1. novembri 2024 seisuga oli transpordiameti andmetel Eestis registreeritud 7834 elektrilise veoajamiga sõidukit, neist 5443 sõidukit (69 protsenti) Harju maakonnas. 31. detsembril 2015 ehk ajal, mil seni kehtinud määrus jõustus, oli aga Eestis registreeritud 1115 elektrilise veoajamiga sõidukit, st peaaegu viis korda vähem. Parkimiskohtade arv Tallinna linna avalikel tänavatel on aga püsinud suhteliselt muutumatu.