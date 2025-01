Tallinn lubab edaspidi tasuta parkida vaid pealinna elektriautode omanikel

Tallinna linn plaanib edaspidi vabastada parkimistasu maksmisest vaid need elektrisõidukid, mille omaniku või vastutava kasutaja elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul võiks kaotada ka elektriautode õiguse sõita ühistranspordi real.

Eelnõu seletuskirjas selgitatakse, et süsinikdioksiidivaba heitega sõidukite arv on plahvatuslikult kasvanud. 1. novembri 2024 seisuga oli transpordiameti andmetel Eestis registreeritud 7834 elektrilise veoajamiga sõidukit, neist 5443 sõidukit (69 protsenti) Harju maakonnas. 31. detsembril 2015 ehk ajal, mil seni kehtinud määrus jõustus, oli aga Eestis registreeritud 1115 elektrilise veoajamiga sõidukit, st peaaegu viis korda vähem. Parkimiskohtade arv Tallinna linna avalikel tänavatel on aga püsinud suhteliselt muutumatu.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) selgitas ERR-ile, et siiani on elektriautode tasuta parkimisluba väljastatud nii Tallinna elanikele, juriidilistele isikutele kui ka nendele elanikele, kelle registreeritud elukoht on hoopiski Tallinnast väljas.

"Muudatus keskendubki sellele, et need elanikud, kes ei ole Tallinna maksumaksjad, nendele me tulevikus tasuta parkimiskohta kesklinnas ei paku. Ja ühtlasi siis kaovad elektriautode tasuta parkimisload ka juriidilistele isikutele Tallinna kesklinnas, kuna parkimiskohti on tõesti vähe ja meie prioriteet on Tallinna maksumaksja," sõnas Järvan.

Järvan lisas, et Tallinn lähtub ka Skandinaavia riikide ja linnade kogemustest, kus aastaid tagasi elektriautode omanikele tehtud soodustusi on hakatud tagasi pöörama. Need tehti ajal, kui elektriautosid oli viis korda vähem.

"Ma arvan, et tulevikus on poliitiliseks diskussiooniks ka see, et kas peaks käsitlema kõikide autode omanikke võrdselt. Eriti olukorras, kus elektriautod on keskmiselt kolmandiku võrra raskemad ja kulutavad tänavaid selle võrra rohkem. Ehk kas tulevikus elektriautode privileegid täielikult võrdsustada sisepõlemismootoritega autodega," sõnas abilinnapea.

Ta lisas, et see diskussioon ei peaks piirduma ainult parkimiskohtadega, vaid ka õigusega sõita ühistranspordi real. Viimane eeldab aga seadusemuudatust, mis pole Tallinna linna, vaid riigikogu otsustada. Järvani sõnul on ta juba selle teema korra varem ka ise tõstatanud.

"Tegelikult ma suvel saatsin vastava ettepaneku taristuministrile, et lõpeks elektriautode õigus ühistranspordireal sõitmiseks. See kiirendaks ühistransporti. Aga sel hetkel saime kliimaministeeriumist vastuse, et see ei lähe kliimapoliitika eesmärkidega kooskõlla ja hetkel nad seda muudatust tegema ei hakka," sõnas Järvan.

Tallinna linnavolikogu arutab etterpanekut neljapäevasel istungil. Selle heakskiitmisel jõustub muudatus 1. juulil 2025.