Musk: USA föderaaltöötajad peavad oma töönädala kohta aru andma

USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi miljardärist nõunik Elon Musk ütles laupäeval, et kõik föderaaltöötajad peavad esitama ülevaate oma töönädala tegemistest või vastasel korral kaotavad nad oma töö.

"Kooskõlas president @realDonaldTrump'i juhtnööridega, saavad kõik föderaaltöötajad peatselt e-kirja, mis pärib neilt aru, mida nad läinud nädalal ära tegid. Vastamata jätmist käsitletakse lahkumisavaldusena," kirjutas Musk oma sotsiaalmeediaplatvormil X (kunagine Twitter).

AFP-le näidatud e-kirja koopiast nähtus, et föderaaltöötajatel paluti kirja panna umbes viis punkti, mida nood olid läinud nädalal oma töös saavutanud.

E-kiri oli saadetud USA personalihaldusbüroo aadressilt teemanimetusega "Mida te tegite läinud nädalal?" Kirjale vastamise tähtaeg oli minut enne südaööd esmaspäeval. Kirjas ei olnud samas märgitud, et vastamata jätmise korral lõpetatakse töösuhe.

Trump andis Muskile ülesande kärpida senisest veelgi jõulisemalt valitsuse kulutusi ja eriti raiskamist.

"Elon teeb suurepärast tööd, kuid ma tahaksin, et ta oleks veel agressiivsem," kirjutas Trump oma platvormil Truth Social. "Pidagem meeles, et me püüame riiki päästa."

Trump nimetas jaanuaris Valgesse Majja naastes miljardäri juhtima valitsustõhususe ametit (DOGE), mille ülesandeks on kärpida avasektori kulutusi ja võidelda väidetava korruptsiooniga.

Musk – maailma rikkaim mees ja Trumpi suurim sponsor – on sestsaati lasknud vallandada suure osa föderaaltöötajatest.

Reedel teatas USA kaitseministeerium, et kärbete raames koondatakse alates tulevast nädalast vähemalt viis protsenti ministeeriumi tsiviiltöötajatest.

Neljapäeval lükkas kohtunik tagasi ühe ametiühingu taotluse tuhandete inimeste koondamine ajutiselt peatada.