Äripäeva andmetel plaanib Bolt oma peakorteri Porto Francosse kolida

Takso- ja rendifirma Bolt plaanib oma peakorteri Porto Francosse kolida, kirjutas Äripäev. Ei ettevõte ega arendaja seda plaani kinnitada ega kommenteerida ei soovi.

Bolt, mille peakontor asub praegu Tallinnas Kawe Veerenni kvartalis, on Äripäeva andmetel juba tükk aega uut pinda otsinud ning mitmekümne koha seast on kõige tõsisemad läbirääkimised käinud Admiraliteedi basseini ääres asuva Porto Francoga, mis juba pikka aega lõpuni ehitamist ootab.

Bolti ja Porto Franco lepe on väljaande andmetel jõudnud finaali ning asi seisab üksnes lõpliku otsuse taga.

Porto Franco omanik Rauno Teder ei soovinud ERR-ile kinnitada, kas Bolti tulek arendusse vastab tõele.

"Selliseid kuulujutte me ei kommenteeri," lausus Teder.

Küll aga ei eitanud ta, et Porto Francosse otsitakse suurt ankurrentnikku.

"Oleme kogu aeg tegelenud projekti ettevalmistamisega ja selles valguses käivad läbirääkimised kogu aeg," sõnas Teder.

Ka Bolt ei soovi võimaliku kolimisplaani kohta veel midagi kindlat öelda.

"Hetkel ei ole me uue kontori asukoha osas ühtegi kokkulepet sõlminud," lausus Bolti kommunikatsioonijuht Kaarel Kook.

Ehitustöid ei ole Porto Francos toimunud juba tükk aega ning Tederi sõnul ei toimu ka praegu. Ta tõdes, et ankurrentniku leidmine, ehituse jätkamine ja hooneosa valmimine on kõik omavahelises sõltuvuses, kuid millal kõige varem võiks keskus valmis saada, ei tahtnud ta prognoosida.

"See on spekuleerimine," tõdes Teder. "Ma ei ütle praegu parem ühtki kuupäeva välja."

Äripäeva teatel on suurim probleem Porto Franco jaoks raha, sest pärast korruptsiooniskandaali jäi keskus ilma 100 miljoni euro suurusest laenust. Kui keskusel õnnestub leida endale tugev üürnik, annab see aga arendaja plaanidele pankade silmis suurema kaalu.