Triinu Tapver: USA kaitsetollid võivad Euroopa majandusi oluliselt mõjutada

"Tõmbab tervel Euroopal vaiba alt ära. Kõige rohkem ekspordivad USA-sse Saksamaa, Itaalia ja Holland," ütles Tapver. "Eesti ekspordist otse USA-sse läheb neli protsenti, aga kaudselt Skandinaavia ja Saksamaa kaudu on mõju suurem."

Euroopa Liidu (EL) majandus võib USA poolt 25 protsendi ulatuses tollide kehtestamisel langeda 0,4 protsenti, ütles Tapver.

"Majanduse olukord on niigi habras," lisas ta.

"Saksamaa töötlev tööstus, eriti autotööstus saab lüüa ja seoses sellega kõik sellega seotud sektorid. Samas on just see majanduse osa, mis on praegu kõige halvemas olukorras," märkis Tapver.

Eesti jaoks olulise sihtturu Soome jaoks on USA kõige suurem ekspordipartner. Eesti viib Soome palju töötleva tööstuse kaupasid, tõdes Tapver.

Kas need kaitsetollid tõstavad hindu ka Eestis? "Siis kui Euroopa Liit teeb juurde oma kaitsetollid. USA kaitsetollid on hullud, aga kui Euroopa Liit enda omad vastu teeb, siis on veel palju hullem," ütles Tapver.

"Räägime majanduse aeglustumisest, töötuse kasvust ja palgatõusu pidurdumisest," selgitas ta.

Euroopa Liit võib USA-d survestada erinevate kitsamate vahenditega. Tapver tõi näiteks süsinikukrediitide ostu Elon Muskile kuuluva Tesla käest. Ka oleks USA-l raske leida alternatiivi Euroopa ravimitele. "Huvitav, naljakas näide on Ozempic," ütles Tapver.

Ka Hiinale täiendavate tollide kehtestamine võib Euroopat mõjutada. "Hiina võib asuda Euroopat veel rohkem oma odavate kaupadega üle ujutama," ütles Tapver.

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et kavatseb üsna pea välja kuulutada Euroopa Liidule 25-protsendised tollitariifid.