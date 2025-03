Ligi: võimalikud USA tollimaksud on tuntavad majanduse pidurdajad

Kui teehooldusmasinaid tootval Samil Tootmisel läks eelmise aasta algus küllaltki raskelt, siis teine poolaasta oli juba palju parem.

"Teisel poolaastal hakkas tõusma ja see tõus on jätkunud siiamaani. Selle aasta esimene, teine kvartal on ka ainult tõusutrendis, nii et see on ainult positiivne. /.../ Tänapäevases maailmas on üldse raske milleski kindel olla, aga ikkagi vaatame positiivselt. Värbame ka uut tööjõudu ja hetkel oleme kasvus," rääkis Sami Tootmise tegevjuht Antti Pahapill.

Eesti tööstus on statistikaameti andmetel praeguseks kriisist väljunud.

"Oleneb, mida sa toodad. Mõni räägib, et ikka on veel sama seis, aga on ka ettevõtteid, kes sarnaselt meiega ootavad 10- kuni 20-protsendist mahukasvu sellel aastal," ütles Pahapill.

Kui statistika järgi väljus Eesti majandus eelmise aasta neljandas kvartalis majanduslangusest, siis eeldused olid selleks juba varem olemas.

"Kusagil eelmise aasta keskel hakkas tööstusel paremini minema. Nägime seda, et eksport euroala riikide suunal hakkas kasvama juba aasta keskel kuises võrdluses ja aasta lõpu poole, neljandas kvartalis tugevnes eksport euroala välistesse rikkidesse. See ei tähenda tingimata kasvu aastavõrdluses, aga niisugust selget ülespoole trendi oli nende näitajate peal selgelt näha," selgitas Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

Oja sõnul oli aasta lõpu majanduskasv oodatust kiirem, kuid tänavune kasvuootus on pigem tagasihoidlik.

"See on majanduskriisi väljatuleku kohta Eesti puhul üsna omapärane, sest harilikult me oleme näinud seda, et käime ruttu alla ja käime rutem üles. Praegu ettevõtted ootavad pigem stabiilset arengut," ütles ta.

Eesti Pank prognoosis eelmisel aastal tänavuseks majandukasvuks 1,6 protsenti, rahandusministeerium 2,1 protsenti.

Kuna USA ähvardab Euroopa Liitu tollimaksudega, on nende jõustumisel vallanduval kaubandussõjal mõju ka Eesti majandusele.



"Me oleme kindlasti mures ka nende tagajärgde pärast, aga prognoosid kusagil veel seda arvesse ei võta. Mis need ähvardused on, sellised 25-protsendised tollimaksud on kindlasti väga kahjulikud mõlemale majandusele, nii Euroopale kui ka USA-le. Kui palju, seda on raske öleda, aga nad on tuntavad. Tuntavad majanduse pidurdajad," ütles rahandusminister Jürgen Ligi.

Rahandusministeerium avaldab kevadise majandusprognoosi aprillis.