WSJ: USA valitsuse kärpekirves võtab hoogu tervishoiu ja kinnisvara suunas

Esmased kokkuhoiukohad on vaid murdosa kahe triljoni dollari suurusest kulukärpest, mille Musk on osakonnale eesmärgiks seadnud. Samas näitavad juba leitud kokkuhoiukohad, kuidas osakond on alustanud riiklike asutuste programmide ükshaaval läbitöötamist, kirjutab Wall Street Journal.

Esialgsed kärped on eelkõige puudutanud suhteliselt väikse kuluga programme, kuid see võib peagi märkimisväärselt muutuda, kuna DOGE meeskonnaliikmed tegelevad nüüd valitsuse suurimate programmidega, eriti nendega, mis keskenduvad tervishoiule.

Muski meeskond teeb koostööd ka üldteenuste administratsiooniga, mis haldab valitsushooneid ja ärikinnisvara, et teha kindlaks, milliseid üürilepinguid saab lõpetada. Samuti otsib osakond alakasutatud kontoripindu ja võimalusi konsolideerimiseks.

Enam kui pooled siiani DOGE poolt tehtud kulukärbetest on seotud olnud mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamisega (DEI). Kokku on osakond tuvastanud üle miljardi dollari eest kärpeid, selgub osakonna sotsiaalmeedia postituste ülevaatest.

Pärast ametisse astumist on president Donald Trump andnud föderaalasutustele korralduse lõpetada mitmekesisusprogrammid. See peegeldab tema soovi seada kultuurisõjad oma presidendiameti keskmesse, märgib väljaanne.

DOGE teatel lõpetas osakond ka umbes 30 miljoni dollari väärtuses lepinguid seoses digitaalse moderniseerimise projektidega ja ka vähemalt nelja miljoni dollari väärtuses alakasutatud kontoripindade rendilepinguid.

Kui Trump täitevkorraldusega kärpeosakonna lõi, andis ta sellele ülesandeks leida võimalusi kulutuste vähendamiseks ja reguleerimiseks viisil, mis muudaks valitsuse tõhusamaks. "Elon teeb suurepärast tööd. Ta leiab tohutuid pettusi, korruptsiooni ja raiskamist," ütles Trump reedel.

Kongressi eelarvebüroo andmetel kulutab föderaalvalitsus 30. septembril lõppeval eelarveaastal seitse triljonit dollarit.

Suurimatest kuludest moodustavad sotsiaalkindlustusmaksed ligikaudu 1,6 triljonit dollarit, valitsuse juhitav eakate terviseprogramm Medicare läheb prognooside kohaselt maksma 910 miljardit dollarit ning veel 812 miljardit dollarit läheb Medicaidile ehk laste tervisekindlustusprogrammile ja tervishoiuteenuste toetustele.

Muudest kuludest – rohkem kui 850 miljardit dollarit läheb sõjalisteks kulutusteks, 950 miljardit dollarit võla netointressimakseteks. Hariduse, majutuse, transpordi ja muude programmide peale kulub kokku peaaegu triljon dollarit.

Muski meeskond sai hiljuti juurdepääsu Medicare'i ja Medicaidi lepingu- ja maksesüsteemile, kust nad otsivad oma sõnul tõendeid pettuse kohta. Trump ütles reedel, et Musk vaatab veel haridusosakonna ja "ka sõjaväe poole".

Asjaga kursis oleva inimese sõnul osales DOGE ka riiklike tervishoiuinstituutide üldkulude toetusraha kärpimises. Teadlased mõistsid kärped kiiresti hukka, öeldes, et need mõjuksid olulistele meditsiiniuuringutele laastavalt.

Tõhususe osakond teatas, et reede õhtul välja kuulutatud kärped säästaksid riigile neli miljardit dollarit aastas.

USA kongressi alla kuuluv valitsuse aruandlusamet hindas, et 2023. aastal tehti Medicare'is ja Medicaidis valesid makseid 100 miljardi dollari väärtuses. Kas Muski meeskond suudab sellised maksed kõrvaldada, on aga ebaselge.

"Kui prioriteediks oleks olnud raiskamise ja pettuste vähendamine föderaalsete kulutuste osas, siis nad ei otsi õigetest kohtadest, sest föderaalse tööjõu kulud moodustavad osa föderaaleelarvest," ütles Danielle Brian, sõltumatu valitsuse järelevalveasutuse tegevdirektor. Trumpi administratsioon on andnud teada föderaalse tööjõu vähendamise plaanidest. Brian ütles, et DOGE peaks keskenduma ülemäärastele maksetele valitsuse töövõtjatele ja ka sõjalistele kulutustele.

Osa kulutustest, mille kärpijad on sihikule võtnud, on juba kongressile omastatud ja endise presidendi Joe Bideni poolt seadusesse kinnitatud. Mitmed seadusandjad on väitnud, et selle raha tagasinõudmine on ebaseaduslik. Musk ja Trumpi uus eelarvedirektor Russell Vought on selle pretsedendi vaidlustanud.

Trump on andnud valitsuse tõhususe osakonnale ulatuslikud volitused täitevvõimu ümberkorraldamiseks. Kuid vähem kui kuu aega pärast Trumpi presidendiks saamist seisab osakond silmitsi juriidiliste väljakutsetega ning avalikku kriitikaga oma meetodite ja volitustega seoses. Laupäeval peatas föderaalkohtunik ajutiselt osakonnale juurdepääsu rahandusministeeriumi tundlikule maksesüsteemile ja reedel peatas föderaalkohus meeskonna tegevuse USA rahvusvahelise arengu agentuuri (USAID) lammutamisel.

DOGE töötajad on sisenenud mitmesse valitsusasutusse, otsides võimalusi kulutuste vähendamiseks ja lepingute lõpetamiseks. Nad on võtnud ette nii personalijuhtimise büroo, rahandusministeeriumi kui ka riikliku ilmateenistuse emaagentuuri.

Kulude kärpimine on Washingtonis mõlema partei poliitiline mantra, mis on ka valijate seas pikka aega olnud populaarne teema. Vabariiklasest senaator Rand Paul, valitsuse kulutuste kriitik, avaldab oma igal aastase aruande valitsuse liigsete kulutuste kohta – eelmisel aastal tõstis ta seal esile triljon dollarit. Demokraadid omalt poolt toetavad raiskavate kulutuste ja dubleerimise vastu võitlemise plaane. Samuti saavad maksumaksjad internetist otsida üksikasju valitsuse lepingute ja kulutuste kohta.

DOGE peaks esitama oma soovitused maksumaksjatele 4. juulil 2026. Musk ja tema meeskond proovivad siiski palju varem lepinguid tühistada.