Zelenski intervjuus Fox Newsile: suhteid USA-ga saab päästa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski väljendas reedel intervjuus Fox Newsile arvamust, et Kiievi suhteid USA-ga on võimalik päästa, ent ei soostunud vabandama. Samuti kinnitas ta, et on endiselt valmis allkirjastama maavaraleppe.

"Loomulikult saab suhteid sõjaaegsete liitlaste vahel parandada," ütles Zelenski, lisades, et ta ei taha kaotada USA-d partnerina.

Ta lisas, et tahab, et USA president Donald Trump oleks tõesti rohkem Ukraina poolel.

Zelenski möönis, et Ukraina jaoks oleks raske avaldada Venemaale vastupanu ilma USA toetuseta.

"See on meie jaoks raske," ütles ta vastuseks Fox Newsi Bret Baieri küsimusele, kas Ukraina saaks võita või hoida Venemaad tagasi ilma Washingtoni toetuseta.

"Sellepärast ma olen siin. Sellepärast me räägime tulevastest läbirääkimistest. See saab olema raske ilma teie toetuseta," ütles Zelenski pärast seda, kui tema kõnelused Trumpiga varem reedel Valges Majas sõneluse tõttu katkesid.

Ukraina president ei soostunud vabandama juhtunu pärast.

"Ma arvan, et me peame olema väga avatud ja väga ausad ning ma ei ole kindel, et me tegime midagi halba," ütles ta.

Zelenski on valmis maavaraleppele alla kirjutama

Zelenski kinnitas intervjuus endiselt ka valmisolekut allkirjastada maavaralepe USA-ga, märkides, et sellest võib saada esimene samm julgeolekutagatiste suunas.

"Ma ütlesin, et me peame sellele dokumendile alla kirjutama ja me oleme selleks valmis ja see saab olema esimene samm, esimene samm julgeolekutagatiste suunas," ütles Zelenski.

Ta lisas, et ainult sellest ei piisa. "Ma arvan, võib-olla ma ei tea midagi, ma ei tea mõningaid üksikasju ja sellepärast tahtsin ma seda presidendiga jagada ja teda veel kord kuulata, kuna tal on plaan, kuidas peatada Putinit," ütles Zelenski.

Ukraina president rõhutas, et relvarahu ilma julgeolekutagatisteta on väga delikaatne küsimus Ukraina rahva jaoks.

"Ja ma räägin selle rahva presidendina, kes on kolm aastat võidelnud ja tahab lihtsalt kuulda, et Ameerika on meie poolel ja et Ameerika jääb meiega, mitte Venemaaga," lisas ta.

Zelenski märkis, et Ukraina läheb üle diplomaatiale üle pärast seda, kui USA annab julgeolekutagatised.

"Praegu me tahame lihtsalt leida koha meie suurimale strateegilisele partnerile USA-le või siis teeb USA ettepaneku, kus ja kuidas USA meile julgeolekutagatised annab, millised täpselt ja millises mahus," ütles Zelenski.

"Ja kui me oleme selleks valmis, läheme üle diplomaatiale," lisas ta.

Zelenski sõnul on diplomaatia reaalne tee, kuna Ukrainal ei ole piisavalt relvi okupantide väljaajamiseks. "Me ei näe tõesti suurt USA-poolset uut toetust, kuid taas, kogu lugupidamise juures, oleksime täna valmis julgeolekutagatisteks," lausus Zelenski.

Ukraina president rõhutas julgeolekutagatiste taristu loomise tähtsust ja märkis, et just NATO on selline taristu, kuna ühtegi alliansi liikmesriiki pole senini rünnatud.

"Ma arvan, et Euroopa on valmis andma kontingente ja aitama meid suure armee rahastamisel, nii suure, mis meil on praegu. See on meie armee, osa julgeolekutagatistest," lausus Zelenski.

Zelenski: oleme valmis USA raha kasutamise kohta teavet andma

Zelenski lisas ka, et Ukraina on korduvalt jaganud USA-ga teavet antud sõjalise ja finantsabi kasutamise kohta ning on selles osas endiselt avatud ja valmis vajalikku teavet andma.

"See on väga avatud, see on digitaalne. Ja palun, kui keegi soovib seda uuesti kontrollida, siis oleme sellele väga-väga avatud," lausus ta.

Zelenski sõnul on USA eraldanud Ukrainale ühtekokku 183 miljardit dollarit, millest Kiiev on kolme aasta jooksul reaalselt saanud 100 miljardit, ülejäänud on paberil ja dokumentides.

Ta täpsustas, et saadud summast 67 miljardit tuli relvadena, mis ületasid piiri, mida kontrolliti ja registreeriti. Veel 31,5 miljardit dollarit on olnud otsene rahaline toetus Ukraina eelarvele.

USA president Donald Trump hindab Ukrainale antud toetuse suuruseks 300-350 miljardit dollarit.

USA valitsuse tõhususe ameti (DOGE) juht Elon Musk kirjutas reedel pärast Zelenski ning Trumpi ja asepresident JD Vance'i sõnelust: "Aeg välja selgitada, mis tegelikult juhtus Ukrainale saadetud sadade miljardite dollaritega."

Trump: Zelenski mängis oma käe üle

USA president Donald Trump väitis reedel, et Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski mängis oma käe üle nende sõneluses Valges Majas.

Trump ütles Valgest Majast oma Florida residentsi teele asudes ajakirjanikele, et ta tahab sõjategevuse kohest lõppemist Ukrainas, ning süüdistas Zelenskit vastuseisus relvarahule.

USA president süüdistas oma Ukraina kolleegi, öeldes, et ta otsib midagi, mida Trump ei otsi.

"Ta tahab edasi minna ja võidelda, võidelda, võidelda," ütles Trump.

USA presidendi väitel tahab ka Vene režiimi juht Vladimir Putin sõda lõpetada.

Valge Maja: USA ei jätka Ukraina mõtlematut sõjalist toetamist

Valge Maja pressiesindaja Caroline Leavitt ütles pärast president Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnasõda, et USA ei rahasta enam mõtlematult Ukraina jätkuvaid sõjalisi tegevusi.

"Me ei kavatse jätkata tšekkide kirjutamist, et toetada sõda, mis on kaugel, kui puudub väljavaade pikaajaliseks rahuks," ütles ta telekanalile Fox News.

Leavitt märkis, et Zelenski ei mõista seda, et konflikti lahendamiseks on vaja teha järeleandmisi.

Ta nimetas Zelenskit kangekaelseks läbirääkijaks ja süüdistas teda tulises sõnavahetuses, mis tekkis Ukraina liidri kohtumisel Trumpi ja asepresident JD Vance'iga.

Leavitt ütles ajakirjanikele, et Zelenski keeldus vabandamast ning seetõttu ei allkirjastatud maavarade lepingut, mis oleks vastanud mõlema riigi huvidele.

Washinton Post teatas reedel Trumpi administratsiooni kõrgele ametnikule viidates, et USA president Donald Trump kaalub nüüd Ukrainale jätkuvate sõjalise abi saatmise lõpetamist.

USA välisministeerium andis sel nädalal korralduse sulgeda Ühendriikide rahvusvahelise arenguagentuuri (USAID) programm Ukraina energiataristu taastamiseks, teatas reedel NBC News viitega informeeritud allikatele.

Telekanali andmetel on USA selle programmi kaudu investeerinud Ukraina energiaobjektidesse sadu miljoneid dollareid.

Allikate sõnul vähendas president Donald Trumpi administratsioon ka Ukrainas töötavate USAID-i spetsialistide arvu 64-lt kaheksale.

USA välisminister Marco Rubio kutsus Ukraina riigipead Volodõmõr Zelenskit Valges Majas aset leidnud sõneluse pärast vabandama.

"Zelenski peaks vabandama meie aja raiskamise pärast kohtumisele, mis lõppes nii, nagu see lõppes," ütles Rubio uudistekanalile CNN.