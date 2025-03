Suurbritannia annab Ukrainale 2,6 miljardi eurose kaitselaenu

Starmer teatas enne kohtumise algust ajakirjanikele, et Suurbritannia toetus Ukrainale on jätkuv ning et Suurbritannia seisab Ukrainale toeks nii kaua, kui on vaja. Starmeri sõnul tuleb vankumatu järjekindlusega liikuda püsiva rahu poole Ukrainas.

Zelenski, kellel oli reedest selja taga avalikuks sõnasõjaks kujunenud kohtumine USA presidendi Donald Trumpiga, tänas Starmerit toetuse eest.

Peale kohtumist teatas Ukraina rahandusminister Serhi Martšenko, et Suurbritannia ja Ukraina leppisid kokku 2,7 miljardi USA dollari ehk 2,6 miljardi euro suuruses laenus, mis on mõeldud Ukraina kaitsevõimete tugevdamiseks. Martšenko sõnul tuleb raha Venemaa külmutatud varadest.

Pühapäeval on Londonis kavas Euroopa riigijuhtide ja Euroopa Liidu esindajate kohtumine, mille kutsus kokku Starmer. Kohtumisest võtab osa ka Zelenski.

Zelenski kohtub pühapäeval ka Inglise kuninga Charles III-ga.