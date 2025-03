Euroopa liidrid leppisid kokku sammudes Ukraina aitamiseks

Suurbritannia peaminister Keir Starmer ütles pärast Euroopa liidrite kohtumist Londonis, et Suurbritannia, Prantsusmaa ja teised riigid on leppinud kokku, et teevad Ukrainaga koostööd sõda lõpetava plaani nimel. Seejärel arutatakse seda plaani USA-ga. "Ja selle plaaniga minnakse koos edasi," lisas ta.

Ühtlasi avalikustas Starmer neli sammu, milles kohtumisel osalenud Ukraina aitamiseks kokku leppisid:

- jätkata sõjalise abi andmist Ukrainale, kuni sõda kestab, ja suurendada Venemaale majanduslikku survet;

- igasugune kestev rahu peab tagama Ukraina suveräänsuse ja julgeoleku ning Ukraina peab olema rahuläbirääkimisel laua taga;

- rahulepingu sündimise korral võtavad Euroopa liidrid eesmärgiks hoida ära igasugune Venemaa sissetung Ukrainasse tulevikus;

- luuakse hea tahte koalitsioon Ukraina kaitsmiseks ja rahu tagamiseks.

Starmer selgitas, et igasugust uut kokkulepet Ukraina toetamiseks peavad tagama võimed ja et iga riik peab oma parimate võimete kohaselt panustama, võttes vastutuse enda osa eest.

Starmer lisas, et need, kes on nõus, asuvad nüüd kiiremini ja intensiivsemalt planeerima, ja kinnitas, et Suurbritannia on valmis toetama seda "sõduritega maal ja lennukitega õhus".

"Euroopa peab võtma suurema koormuse," ütles ta, kuid lisas, et kokkulepe vajab USA tuge. "Me nõustume Trumpiga, et kestvat rahu on kiiresti vaja. Nüüd me peame selle koos saavutama."

Starmeri sõnul kohtuvad Euroopa liidrid peagi uuesti, et hoida tegutsemistempot ja jätkata ühise plaani nimel töötamist.

"Me oleme täna ajaloo ristteel. Praegu pole rohkem aega jutustada, vaid on aeg tegutseda ja ühiineda uue plaani taha, et saavutada õiglane ja kestev rahu," ütles ta.

Starmer rõhutas Euroopa ja USA koostöö tähtsust.

Von der Leyen: Euroopa tuleb kiiresti uuesti relvastada

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen hoiatas pühapäeval Londonis Ukraina-tippkohtumisel, et Euroopa on vaja kiiresti uuesti relvastada.

Komisjoni presidendi sõnul esitab ta neljapäeval erakorralisel Euroopa Liidu tippkohtumisel kõikehõlmava plaani. Von der Leyeni sõnul tuleb hoogsalt suurendada kaitsekulutusi.

"Praegu on ülimalt tähtis, et me suurendaksime kulutusi," ütles ta. "Geostrateegilises keskkonnas, kus me elame, tuleb valmistuda halvimaks ja selleks tõhustada kaitset."

Von der Leyeni sõnul vajab Ukraina ulatuslikke tagatisi. "Eurooplastel tuleb teha tööd selleks, et Ukraina muutuks terasokasseaks, keda okupeerija ei suuda alla neelata," ütles von der Leyen, tsiteerides Briti ekspeaministri Boris Johnsoni sõnu.

Von der Leyen ütles, et Londoni kõnelused olid head ja avameelsed.

USA presidendi Donald Trumpi suunal ütles von der Leyen: "Oleme koos teiega valmis kaitsma demokraatiat, kaitsma põhimõtet, et on olemas õigusriik, et ei saa oma naabrile kallale tungida ja naabrit kiusata ega jõuga piire muuta."

"Meie ühistes huvides on tulevaste sõdade ärahoidmine," lisas ta.

Rutte: üha enam Euroopa riike suurendab kaitsekulutusi

Üha enam Euroopa riike suurendab kaitsekulutusi ning USA jääb pühendunuks NATO-le, ütles alliansi peasekretär Mark Rutte pühapäeval pärast Ukraina-kõnelusi Londonis.

"See on väga hea uudis, et rohkem Euroopa riike suurendavad kaitsekulutusi," ütles Rutte kohtumise kohta, lisades, et Washington jääb pühendunuks NATO-le, seda hoolimata president Donald Trumpi sagedasest kriitikast.

Suurbritannia eraldab Ukrainale 1,6 miljardit naela õhutõrjerakettide ostmiseks

Briti peaminister andis pühapäeval ka teada, et tema valitsus eraldab 1,6 miljardit naela, et eksportida Ukrainale rohkem kui 5000 õhutõrjeraketti.

Starmeri sõnul valmistatakse need Belfastis ning see loob Briti kaitsesektorisse töökohti.

Starmeri sõnul on eesmärk tugevdada Ukraina positsiooni, et Kiiev saaks rahuläbirääkimisi pidada jõupositsioonilt.