Zelenski lahkus maavaralepet sõlmimata Valgest Majast

Olulised sündmused seoses Zelenski visiidiga Valgesse Majja:

- Zelenski ja Trumpi vahel puhkes sõnasõda;

- Zelenski lahkus lepet sõlmimata Valgest Majast;

- Meedia andmeil tühistas Trump leppe allkirjastamise ja Ukraina delegatsioonil paluti Valgest Majast lahkuda;

- Valge Maja tühistas Zelenski ja Trumpi pressikonverentsi;

- Zelenski tänas Trumpi ja USA-d;

- Euroopa liidrid avaldasid Zelenskile toetust;

- Trump ja Zelenski pidid allkirjastama maavaraleppe.

Zelenski ja Trumpi vahel puhkes sõnasõda

Zelenski jõudis reedel Valgesse Majja ning ovaalkabinetis puhkes tema ja Trumpi vahel sõnasõda. Trump rääkis, et Zelenski peab olema tänulik ning süüdistas teda kolmanda maailmasõjaga mängimises. Zelenski tõrjus süüdistusi, vahepeal süüdistas ka asepresident JD Vance Zelenskit lugupidamatuses.

Trump nõudis, et Zelenski allkirjastaks leppe ning ähvardas vastasel juhul Ukraina toetuseta jätta.

"Teie rahvas on väga vapper, kuid te kas teete leppe või me lahkume ja kui me lahkume, võitlete te ise lõpuni," ütles Trump Valges Majas toimunud kohtumisel.

"Ma arvan, et see ei läheks väga hästi, kui te võitlete lõpuni, aga teil ei ole kaarte käes," lisas Trump.

Sõnelus järgnes sellele, kui Trump ütles, et Ukraina peab tegema relvarahus järeleandmisi agressorriigile Venemaale.

"Leppeid ei saa teha kompromissideta. Seega kindlasti peab ta tegema mõningaid kompromisse, kuid loodetavasti pole need nii suured kui mõned inimesed arvavad," ütles Trump.

Zelenski rääkis aga sõjakoledustest ja ütles Vene diktaatorit Vladimir Putinit silmas pidades, et "tapjaga ei saa kompromisse teha"

Trump vihastus Zelenski peale.

"Te ei käitu üldse tänulikult, see pole ilus. Niimoodi on väga raske asju ajada. Te mängite miljonite inimeste eludega," ütles Trump. "Te mängite kolmanda maailmasõjaga ja see, mida te teete, on väga lugupidamatu riigi suhtes, meie riigi suhtes," rääkis Trump.

Sõnelusse sekkus ka Vance, kes süüdistas Zelenskit lugupidamatuses.

"Kas olete kogu selle koosoleku jooksul korra öelnud "aitäh"?" Zelenski vastas: "Palju kordi."

Vance ütles uuesti: "Ei, kas olete kogu selle koosoleku jooksul öelnud "aitäh"?"

Zelenski uuris Vance'ilt, kas ta on üldse Ukrainas käinud nende probleeme vaatamas. Vance vastas, et on selle kohta lugenud.

"Käisite oktoobris Pennsylvanias ja tegite (demokraatidele) kampaaniat. Öelge mõned tunnustussõnad USA-le ja presidendile, kes üritab teie riiki päästa," rääkis Vance.

Zelenski üritas vastata, seejärel lõikas vahele taas Trump, viimane rääkis, et "teie riik on suures hädas".

A Full-Video from the White House, of the Heated-Exchange earlier in the Oval Office between U.S. President Donald J. Trump, Vice-President JD Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/ex4cnLa6ZS — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2025

Zelenski lahkus lepet sõlmimata Valgest Majast

Asjaga kursis olev inimene ütles telekanalile CNN, et pärast sõnavahetust maavaralepet ei sõlmitud.

Zelenski lahkus maavaralepingule alla kirjutamata. Ühist pressikonverentsi ei toimunud. Zelenski meediale kommentaare ei andnud.

Valge Maja ametniku sõnul otsustas Trump allkirjastamise tühistada.

BBC vahendas, et tema USA partneri CBS-i andmetel lahkus Ukraina delegatsioon pärast ovaalkabinetis toimunud sõnavahetust eraldi ruumi, kus USA rahvusliku julgeoleku nõunik Mike Walz ja välisminister Marco Rubio käskisid neil Valgest Majast lahkuda.

Valge Maja ütles veidi pärast kohtumist avaldatud teates, et Trump ja Vance ei lase kunagi ameeriklasi ära kasutada.

"Trump ja Vance seisavad alati Ameerika inimeste ja nende huvide eest, kes austavad USA positsiooni maailmas," seisis teates.

Valge Maja tühistas Zelenski ja Trumpi pressikonverentsi

Valge Maja teatas, et Trumpi ja Zelenski ühist pressikonverentsi ei korraldata. Trump ise teatas sotsiaalmeedias, et Zelenski võib Valgesse Majja tagasi tulla siis, "kui ta on rahuks valmis".

"Meil oli täna Valges Majas sisukas kohtumine. Õpiti palju, mida sellise tule ja surve all ilma vestluseta ei saaks kunagi aru. On hämmastav, mis emotsioonide raames välja tuleb, ma olen teinud kindlaks, president Zelenski pole rahuks valmis, kui Ameerika on kaasatud, sest tema arvates annab meie osalus talle läbirääkimistel suure eelise. Ma ei taha eeliseid, ma tahan rahu. Ta võib tulla tagasi, kui on rahuks valmis," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

Zelenski tänas Trumpi ja USA-d

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas pärast Valgest Majast lahkumist sotsiaalmeediasse tehtud postituses USA-d toetuse eest.

"Aitäh Ameerika, aitäh teie toetuse eest, aitäh visiidi eest," kirjutas ta.

"Aitäh POTUS (USA president), Kongress ja Ameerika inimesed. Ukraina vajab õiglast ja kestvat rahu ja just selle nimel me tööd teeme," lisas Zelenski.

Euroopa liidrid avaldasid Zelenskile toetust

Euroopa liidrid reageerisid Trumpi ja Zelenski pingelisele kohtumisele, avaldades ukrainlastele toetust.

Euroopa Välispoliitika juht Kaja Kallas ütles sotsiaalmeedias, et vaba maailm vajab uut liidrit.

"Täna sai selgeks, et vaba maailm vajab uut liidrit. Meie, eurooplaste, ülesanne on võtta see väljakutse," kirjutas ta.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja António Costa kinnitasid Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile Euroopa vankumatut toetust.

"Olge tugev, olge vapper, olge kartmatu," kirjutasid von der Leyen ja Costa Zelenskile. "Me jätkame töötamist teiega õiglase ja püsiva rahu nimel."

Poola peaminister Donald Tusk kirjutas sotsiaalmeedias: "Kallid ukraina sõbrad, te pole üksi".

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles Prantsuse meediale, et Venemaa on agressor ja Ukraina iniemsed rünnaku all. Ta lisas, et Euroopa riikidel ja teistel liitlastel oli õigus kolme aasta eest Ukrainat aitama ning Venemaa vastu sanktsioone kehtestama hakates ning kavatsevad edasi teha.

Macroni sõnul on tähtis austada neid, kes on algusest peale oma väärikuse, õiguste ja Euroopa julgeoleku eest võidelnud.

Hispaania peaminister Pedro Sanchez ütles samuti, et tema riik seisab Ukraina kõrval.

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock kinnitas samuti, et Berliin ja Euroopa seisavad ühtsena koos Ukrainaga. "Saksamaa koos meie Euroopa liitlastega seisab ühtsena koos Ukrainaga ja vastu Venemaa agressioonile," kirjutas Baerbock sotsiaalmeedias, lisades, et Kiievi püüdlus rahule ja julgeolekule on ka Euroopa oma.

Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles, et ainus takistus rahu saavutamisel on Venemaa diktaatori Vladimir Putini otsus jätkata agressioonisõda. "Kui Ukraina lõpetab võitluse, siis Ukrainat ei enam ole. Eesti toetus Ukrainale on jätkuvalt vankumatu. Euroopal on aeg asuda tegutsema. Meil ei ole vaja oodata, et juhtuks veel midagi, vaid Euroopal on piisavalt ressursse, sealhulgas Venemaa külmutatud varad, et võimaldada Ukrainal võitlust jätkata," teatas välisminister.

"Rääkisin just ka oma Ukraina kolleegi, välisminister Andri Sõbihaga, et kinnitada talle Eesti vankumatut toetust ja rõhutasin, et Ukraina ei ole üksi."

I just had a call with my friend & colleague @andrii_sybiha where I reassured Estonia's support to Ukraine whatever it takes



Ukraine is not alone. pic.twitter.com/ncjyXekByY — Margus Tsahkna (@Tsahkna) February 28, 2025

Trump ja Zelenski pidid allkirjastama maavaraleppe

Trump ise tegi kahe nädala eest USA senises Ukraina-poliitikas kannapöörde ning on valmis pidama Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga sõja lõpetamiseks kõnelusi Euroopat ja Ukrainat kaasamata.

Suhted Zelenskiga teravnesid ning ta nimetas Ukraina presidenti valimisteta diktaatoriks ja süüdistas Ukrainat Venemaaga sõja vallandamises.

Pärast Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ja Briti peaministri Keir Starmeri visiiti näib ta aga olevat mõnevõrra leebunud ning kinnitab, et austab Zelenskit väga.

"Me saame hästi läbi," ütles ta neljapäeval ja tegi näo, et on diktaatori jutu unustanud.

"Kas ma ütlesin seda? Ma ei suuda uskuda, et seda ütlesin," vastas Trump, kui temalt Zelenski diktaatoriks nimetamise kohta küsiti.

Trumpi vihapurske põhjustas Zelenski esialgne reaktsioon maavaraleppe kavale, mis andis Washingtonile eelisjuurdepääsu Ukraina loodusvaradele nagu nafta, gaas ja haruldased muldmetallid, kuid ei pakkunud mingeid julgeolekutagatisi Venemaa vastu.

Trump on öelnud, et maavaraleppega tasub Ukraina Joe Bideni ametiajal talle antud miljonitesse dollaritesse ulatunud abi eest. Otseseid julgeolekutagatisi ei sisalda lepe endiselt.

Teisipäeval teatas Ukraina, et on USA-ga maavarade lepingu tingimustes kokku leppinud ja Zelenski sõidab Washingtoni sellele alla kirjutama.

Lepingu üksikasjad ei ole avalikkuseni jõudnud, kuid Zelenski ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et see on laiema kokkuleppe alus.

"See on alles algus, raamistik, see võib olla väga edukas. Edu sõltub meie vestlusest president Trumpiga," ütles Zelenski.