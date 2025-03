Trumpi ametnike sõnul eiras Zelenski talle enne kohtumist antud nõu

Valge Maja ametnike sõnul olid nad Ukraina kolleegidele enne kohtumise algust selgitanud, et Trump soovib sel nädalal allkirjastada majandusliku leppe, samal ajal kui julgeolekutagatise üksikasju alles välja töötatakse, kirjutas The Guardian.

Trump nägi ametnike sõnul maavaralepet esimese sammuna laiemast majanduspartnerlusest, mis peaks näitama, et USA-l on huvid Ukraina majanduses ning selle pinnalt peaks USA ka pühenduma julgeolekutagatistele.

Ametnike hinnangul kommunikeeriti seda kõike ka Ukrainale, ning ka senaatorid andsid Zelenskile reede hommikul enne kohtumist nõu Trumpi kiita ning mitte tõstatada näost näkku kohtumisel julgeolekutagatiste teemat.

Sõnasõda puhkes reedesel kohtumisel ovaalkabinetis selle järel, kui Trump sõnas, et Ukraina peab tegema relvarahus järeleandmisi agressorriigile Venemaale ning Zelenski selgitas, et Venemaa on varasemaid leppeid rikkunud. Sõnelusse sekkus asepresindent JD Vance, kes süüdistas Zelenskit lugupidamatuses.

Neljapäeval, mil maavaraleppe sõlmimine oli veel kavas, pisendas Trump oma möödunud nädala kommentaari, milles nimetas Zelenskit diktaatoriks.

Kahe olukorraga kursis oleva lehega rääkinud allika sõnul olid Trump ja Vance Zelenskit diktaatoriks nimetavat postitust enne selle avaldamist omavahel arutanud. Vance valis just selle solvangu, kuna Ukraina ei korralda sõja ajal valimisi, valimiste korraldamise sõja ajal keelab ka riigi põhiseadus.

Kui teised USA liitlased nagu Briti peaminister Keir Starmer ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron kohtumistel Trumpiga teda ülevoolavalt kiitsid, valis Zelenski teise lähenemise, mis ka kohtumise kreeni viis.

Trumpi meeskonna sõnul soovib USA president endiselt maavaralepet sõlmida, kuid kohene uus kohtumine on ebatõenäoline.

Ukraina proovis korra leppe sõlmimist päästa ning peale kohtumist ovaalkabinetis pakkusid Zelenski abid välja, et riigipead võiksid pingete maandamiseks kohtuda üks ühele, The Guardianile teadaolevalt aga lükkas Trumpi administratsioon pakkumise tagasi.

Trumpi vaates oleks edasiste arutelude pidamine edutu, kuna Zelenski pole tema hinnangul valmis Venemaaga rahulepet sõlmima.