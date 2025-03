Dotsent: Euroopa ei tohiks valida Ukraina ja USA vahel pooli

Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Matthew Crandall ütles, et Londoni kohtumisel on eelkõige sümboolne tähendus – valmimas on oma rahunägemus ja Ukrainaga arvestatakse. Küsimus on aga selles, kas USA ja Venemaa eurooplaste rahunägemust arvestavad. Teine küsimus on, kas Londoni kohtumine oleks poole valimine USA ja Ukraina vahel.

"Kui peab tegema sellise otsuse, siis kõik oleme juba kaotanud. See on midagi, mida keegi ei taha. Ma arvan, et enamus ikkagi proovivad, et siduda seda suhet. /.../ USA on väga hea liitlane olnud tervele Euroopale. Ka Ukraina. Miks peaks valima? Ühe halva kohtumise pärast keegi ei hakka otsustama, kelle ta siis valib," rääkis Crandall.

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et Euroopa peab näitama selgroogu ja võimet Ukrainat aidata, sest ainult nii on võimalik taastada dialoogi USA ja Ukraina vahel.

"Fakt on see, et tegelikult USA-d on vaja nii Ukraina sõjalises toetamises kui ka selles rahuprotsessis. Ja sellest saavad tegelikult ju kõik aru. Ja tegelikult ka selle rahu garanteerimisel," rääkis minister.

Crandall ei usu, et Zelenski ja Trump võiks ära leppida. See eeldaks, et Zelenski hakkab Trumpile mett moka peale määrima.

"Kummardada ja nõustuda, ükskõik mida Trump hakkab välja ütlema, teoreetiliselt see on võimalik, aga ma ei ole optimistlik, et isiklik suhe läheb paremaks," sõnas ta.

Euroopa peab näitama jõudu, et USA teda kuulda võtaks ja Ukraina teda usaldaks, aga küsimus on, kas see jõud on olemas.