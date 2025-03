London, Pariis ja Kiiev töötavad välja plaani sõja lõpetamiseks

Briti peaminister Keir Starmer ütles pühapäeval enne kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja teiste riigipeadega, et Ühendkuningriik ja Prantsusmaa töötavad koos Ukrainaga välja sõja lõpetamise plaani, mis esitatakse hiljem Ühendriikidele.

"Ühendkuningriik ja Prantsusmaa ning võimalik, et veel üks või kaks riiki töötavad koos Ukrainaga välja plaani sõjategevuse lõpetamiseks, seejärel arutame seda plaani Ühendriikidega," ütles Starmer BBC-ile.

Starmer lisas, et plaan tekkis nelja riigi juhtide kõnelustel pärast Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi ja USA presidendi Donald Trumpi reedest sõnasõda Valges Majas.

Briti peaministri sõnul usub ta, et USA riigipea soovib Ukrainas püsivat rahu. Starmer kordas, et selleks on vaja USA julgeolekutagatisi.

Starmer ütles, et tal oli ebamugav vaadata Trumpi ja Zelenski sõnasõda Valges Majas ning kinnitas, et pidas mõlemaga peale seda telefonikõne.

Peaminister märkis, et ta ei usalda Venemaa presidenti Vladimir Putinit, mistõttu on tarvis julgeolekutagatisi. Ta lisas, et usaldab aga Zelenskit ja Trumpi ning Zelenski ei ole teinud midagi valesti.

Pühapäevasel kohtumisel osalevad lisaks Starmerile ja Zelenskile ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Saksa kantsler Olaf Scholz, Kanada peaminister Justin Trudeau, Taani, Hollandi, Norra, Poola, Hispaania, Soome, Rootsi, Tšehhi ja Rumeenia riigipead ning Türgi välisminister.

Kutsutud on ka NATO peasekretär Mark Rutte, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Antonio Costa.

Tippkohtumine algab Eesti aja järgi kell 16.

Pärastlõunal kohtus Starmer enne teiste riigipeade saabumist eraldi Itaalia peaministri Giorgia Meloniga, kes on heades suhetes nii USA presidendi Donald Trumpiga kui ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Meloni pidas veel laupäeva õhtul telefonikõne Trumpiga. Meloni büroo teatel peeti telefonikõne just Londonis toimuva kohtumise teemal, kuid selle sisu täpsemalt ei avatud.

Suure riigivõlaga Itaalia plaanib 2027. aasta kaitsekulutusteks 1,61 protsenti SKP-st, mis jääb alla praegusele NATO kaheprotsendisele sihile, mida Trump soovib tõsta viie protsendini.

Starmer plaanib 2027. aastaks tõsta Ühendkuningriigi kaitsekulud praeguselt 2,3 protsendilt 2,5 protsendini SKP-st ning tõenäoliselt kutsub ka teisi Euroopa riike üles oma kaitsekulusid tõstma.